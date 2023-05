Presidenta ejecutiva de PANI sobre discusión con Rodrigo Chaves: ‘No me sentí humillada’

La semana pasada, se hizo viral en redes sociales un video en el que se observa una discusión entre el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En el video se observa a la jerarca del PANI tratando de explicarle al mandatario cómo es el debido proceso en investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos y cómo funcionan los plazos de notificación y otros. En un momento, Chaves le dice: “No quiero que peleemos en público”, y agrega: “después hablamos”.

De inmediato, López señaló: “Yo en un mes le reporto; la Ley General de Administración Pública es la que nos da los plazos”.

Este martes 9 de mayo, en una entrevista con La Nación, López repasó ese episodio, calificado por varias personas en redes sociales como acoso laboral o violencia de género; habló también sobre cómo llegó al máximo cargo del PANI y cómo es su relación con el presidente.

-¿Cómo llega usted a la presidencia ejecutiva del PANI?

- Yo soy abogada especialista en Derechos Humanos, yo trabajaba en la Universidad de Costa Rica en un proyecto muy bonito, relacionado con la protección jurídica de adultos mayores. Entonces, cuando se iba a dar el cambio de Gobierno le mandé mi hoja de vida a doña Natalia Díaz para que me considerara como su directora de despacho, yo conozco a doña Natalia de la época en que ella era diputada.

“(...) Ella me cita a una entrevista y me dice que por mi experiencia, de tantos años en Derechos Humanos y Derechos de la Niñez y la Adolescencia, sería oportuno que me presentara a una entrevista con el presidente de la República, Rodrigo Chaves y así es como yo llegué”.

- ¿Sabe si se valoraron otros nombres para ese cargo?

- No tengo la menor idea.

- ¿Conocía usted al presidente de la República antes de ser presidenta ejecutiva del PANI?

- No. Ni a don Rodrigo, ni a doña Mary Munive, ni a don Stephan Brunner (vicepresidentes de la República).

- ¿En esa entrevista se le planteó cuál era la visión del Gobierno con respecto al PANI o los objetivos?

- Yo a esa entrevista llegué con un cuadrito de dos páginas con las metas que yo veía que teníamos que lograr en el PANI y las líneas de base, los indicadores de progreso y un cronograma (...) Fui yo la que presentó una propuesta y a partir de ahí surgieron preguntas sobre varios temas, intuyo que eso causó una buena impresión.

- El presidente Rodrigo Chaves verbalizó en una conferencia de prensa lo siguiente: “La gente dice que yo a usted la regaño”. Basados en eso y en la discusión pública en la última conferencia de prensa ¿ha valorado renunciar?

- La respuesta es: absolutamente no. Yo nunca me he arrugado ante los retos profesionales, el PANI. Yo sabía que venía a una institución con algunas deficiencias, luces y sombras, sabía en lo que me metía. Lo acepté porque pensé que podía darle un aporte importante a los niños. No he considerado renunciar.

Gloriana López Fuscaldo asumió la presidencia ejecutiva del PANI en mayo de 2022. (Julieth Méndez | Presidencia)

- En la discusión en la última conferencia de prensa usted intenta explicarle al presidente cómo funciona el debido proceso en una investigación contra funcionarios ¿Cuál era su intención?

- Yo estaba tratando de comunicarle a las personas, más que al presidente. Era una conferencia de prensa y uno se refiere a las personas, yo trataba de explicar qué era lo que estaba pasando en el proceso, eso fue lo que hice.

- ¿Parecía que usted estaba tratando de ser muy pedagógica con el presidente y con el público?

- Estaba tratando de explicarle a la gente.

- En medio de esa discusión usted dice al presidente: “es la ley la que nos marca los plazos”, lo dice cuando él le recuerda que le dio un mes para tener resultados ¿Puede interpretarse eso como un desafío de su parte con el mandatario?

- Lo del desafío lo está diciendo usted, no lo estoy diciendo yo. Le repito: lo único que he hecho en las conferencias de prensa que he participado es comunicarme con la población. No tengo interés en aleccionar a nadie, no tengo interés en desafiar a nadie. Usted es el que utilizó la palabra desafío.

“Yo nada más trato de comunicar lo que debo hacer y lo hago con lenguaje que es familiar para mí, ojalá el público me entienda”.

- ¿Usted cree que el presidente le sentenció ese día lo que usted quería decir?

- No lo sé, esa pregunta no es para mí.

- ¿Usted se sintió humillada el día que el presidente la regañó durante una conferencia de prensa y le dijo que no quería pelear con usted en público?

- No (...) Yo no me sentí humillada, creo que frente al dolor humano, como es algo que afecta a un niño o una niña, los seres humanos reaccionamos de forma diferente. Algunos con indignación y otros con un profundo dolor. En un par de conferencias atrás yo estaba como que iba a llorar, me vi muy mal, viendo para abajo, muy triste, casi que sentía que me iba a desmayar. Había tenido información con respecto a la niña (caso de Keibril) y estaba muy compungida.

“Así como esa fue mi reacción en ese caso, todos los seres humanos reaccionamos airadamente o emocionalmente. Yo no me tomo personal las expresiones humanas (...) Mi relación con don Rodrigo es supremamente respetuosa, él me escucha con atención, me pregunta mucho porque quiere entender y saber cuál es mi opinión. Nuestros intercambios son el marco de una escucha activa”.

- ¿Considera que la forma como el presidente de la República le habló en esa conferencia de prensa fue respetuosa?

- ¿Honestamente?

- Sí

- Creo que fue muy vehemente (...) No soy quién para juzgar a nadie.