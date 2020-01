"Abajo de eso, más bien logramos hacer planteamientos estratégicos para hacer modificaciones, inclusive a nivel de semaforización. Aquí hay un tema que se ha tocado mucho en el país, que sea a nivel o a desnivel, pero no es que uno sea contrario al otro, las dos cosas tienen sus pro y contras, lo que pasa es que es la técnica, el conteo vehicular, el que te dice si un cruce va elevado o no, no es antojadizo. Yo me siento muy satisfecha con los estudios actuales porque se levantaron desde la técnica.