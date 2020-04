“El Patronato no tenía habilitado el programa hasta hace menos de 15 días. El Gobierno ha hecho un llamado a que las instituciones se acojan al teletrabajo, pero en el caso del PANI, que brinda un servicio esencial que es la garantía de niños y adolescentes, no podemos que todo el personal teletrabaje. Hoy 700 funcionarios están de teletrabajo, que son casi la mitad del personal, pero hay otros que definitivamente no pueden acogerse a este rol”, afirmó Jiménez.