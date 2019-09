–Creo mucho en el fortalecimiento del capital humano antes de pensar en reducir. Lo veo así porque me parece la mejor ruta para elevar los ingresos. No obstante, hay muchos instrumentos para disminuir el gasto y yo, por ejemplo, me centro hoy principalmente en la revisión del presupuesto del 2020 y los planes operativos. Ahora vamos a trabajar mucho más con indicadores de eficiencia en cuanto a la optimización del capital humano y fortaleceremos el control interno. Además, a mí me encanta formar equipos de excelencia y, en estas primeras semanas, hemos creado varios grupos de trabajo orientados a objetivos específicos como bajar gastos y mejorar ingresos.