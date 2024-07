Municipalidad de San José excluyó sin bases a oferente en licitación de parquímetros

La Contraloría General de la República (CGR) declaró con lugar un recurso de apelación presentado por el Consorcio Setex-Alpha-San José contra el acto final adoptado por la Municipalidad de San José para licitar el servicio de parquímetros en vía pública del cantón central de San José.

La Municipalidad había excluido al consorcio debido a una serie de supuestos incumplimientos que no fueron acreditados, como tampoco vicios en el Estudio de Factibilidad y Viabilidad Financiera, cuando este presentó su oferta para la Licitación Mayor No. 2023LY-000009-0015499999 de “alquiler de plataforma tecnológica para parquímetros” por un lapso de 10 años, prorrogables por otros cinco más.

La CGR comunicó este martes que, sobre la experiencia y la capacidad financiera de los interesados, la Municipalidad había considerado que la experiencia y la información financiera aportada por el consorcio no eran suficientes.

Sin embargo, al atender el recurso interpuesto, la Municipalidad reconoció que la experiencia e información financiera del consorcio cumplían con lo requerido en el cartel. “De frente a esto, se desvirtúa el incumplimiento del apelante”, indicó la Contraloría en un comunicado de prensa.

En relación con la presentación de la patente comercial, el consorcio subsanó este requisito en la fase de estudio de ofertas, pero la Municipalidad consideró que esto no era posible y descartó la oferta. No obstante, la CGR indicó que la subsanación era legalmente válida en este caso.

En cuanto a la viabilidad financiera, la Municipalidad señaló que el estudio presentado por el consorcio no se ajustaba a lo requerido en el pliego de condiciones.

No obstante, se detectó que el propio equipo técnico municipal consideró que la propuesta del consorcio sí cumplía con lo requerido y, además, la CGR encontró que se aplicaron criterios no dispuestos en el pliego de condiciones, por lo que no se encontró sustento para este motivo de exclusión.

A partir de ahora, explicó la Contraloría, corresponde a la Municipalidad de San José tomar la decisión sobre el procedimiento de contratación en curso, conforme a derecho, ya que no se acreditaron incumplimientos al consorcio apelante y, por ende, su oferta es válida.

La Municipalidad anunció el 23 de julio un “periodo de gracia” de cinco semanas durante el cual no se cobrarían parquímetros mientras se formalizaba un convenio con otro proveedor. Esto ocurrió debido al vencimiento del contrato con la empresa española Setex-Aparki ese día.

San José dispone de 3.000 espacios para parqueo y la tarifa era de ¢960 por hora; la multa por parquear sin autorización era de ¢9.600. Según cifras oficiales, el gobierno local recaudaba ¢140 millones al mes a través de los parquímetros.

El alcalde de San José, Diego Miranda, ha dicho que el nuevo modelo de contratación del sistema de parquímetros generará ahorros al ayuntamiento de aproximadamente ¢700 millones anuales, ya que hasta ahora se le ha pagado al contratista hasta el 45% de la tarifa que desembolsan los conductores por cada hora de estacionamiento y, además, un 5% de las multas.

Bajo el nuevo contrato, solo se giraría un monto por el alquiler de la aplicación.

(*) Noticia en desarrollo.