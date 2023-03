‘Ministro no habló con la verdad’, alega expresidente de Incofer al refutar su destitución

Como lo anunció a inicios de semana, Mario Arce, exjerarca del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), dio este miércoles su versión luego de ser destituido, ocho días atrás, por recomendación del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador.

“El ministro no habló con la verdad”, aseveró el exfuncionario. Según él, Amador indujo a error al presidente y al Consejo de Gobierno para que lo separaran del cargo que ocupaba desde mayo pasado.

Expresidente de Incofer dice que despido fue orquestado por Luis Amador

“Las razones dadas, de que mi cese se debió a un tema de atrasos con los proyectos, no se ajustan a la realidad. Tengo documentación donde se aclaran las lineas de tiempo de forma detallada, con referencia a oficios, correos electrónicos”, alegó.

Según dijo, incluso pondrá toda la información en la nube para que cualquiera que desee pueda tener acceso.

“Lo que puedo decir con papeles con mano es que no hay un solo proyecto que no haya avanzado, todo avanzó (...) Hablar de que por atrasos se está dando mi cese, es totalmente falso”, expresó Arce.

Al respecto, dijo, invita al ministro a presentar los documentos mediante los cuales le llamó la atención o le manifestó que las cosas no fueran caminando bien.

Mario Arce narra cómo se gestó su despido

“La realidad es que yo no tuve esa comunicación, nunca tuve esa manifestación”, reclamó el urbanista y abogado, de 39 años.

La salida de Arce fue anunciada por el presidente Rodrigo Chaves en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno, del 15 de marzo.

“El Consejo de Gobierno destituyó hoy o prescindió de los servicios del expresidente ejecutivo del Incofer, a quien le agradezco los esfuerzos y la labor realizada en estos 10 meses. Esto debido a una recomendación de parte del ministro rector, de la necesidad de reemplazar a don Mario debido a que no estamos satisfechos con el progreso de los proyectos de Incofer”, informó el presidente en aquel momento.

El despido Copiado!

Como parte de su exposición, Arce también relató las circunstancias en las que le comunicaron la salida.

Según dijo, el 14 de marzo, cuando estaban por salir a San Carlos y cantones del Caribe para hacer coordinaciones de promoción del proyecto de tren de carga, fue convocado “sorpresivamente” a una reunión por el presidente de la República.

Ante el llamado, suspendió la gira y se dirigió a Casa Presidencial.

“En ese momento, me reciben de manera intempestiva, los asesores de doña Natalia (Díaz, ministra de la Presidencia). Se me traslada al despacho de la ministra de la Presidencia, en ese momento, la reunión, según entendía, era convocada por don Rodrigo e iban a estar doña Natalia y don Luis (Amador).

“Me llevan a la oficina de la ministra de la Presidencia, estaban doña Natalia, don Luis y los asesores del despacho del presidente. Empieza un diálogo, cuestionamientos, descargo del ministro con afirmaciones muy sorpresivas”, relató.

Ante consultas, Arce afirmó que, en su criterio, los proyectos de Incofer no están entre las prioridades de este gobierno. Incluso, dijo, en algún momento se valoró el cierre de la entidad.

El exfuncionario también hizo hincapié en el poder del ministro Luis Amador en la gestión del Ejecutivo.

“El criterio político del ministro Amador tiene una posición sumamente privilegiada en Zapote (...) Cuando él dispone que un presidente ejecutivo de una institución no debe continuar, la lectura que yo hago es que lo que él diga se va a cumplir”, declaró.

La conferencia Copiado!

Inicialmente, Arce tenía previsto dar su versión el martes a las 10 a. m. No obstante, el jerarca del MOPT convocó, avanzada la tarde del lunes, a una conferencia de prensa.

Cuando se le cuestionó a Luis Amador la convocatoria, dijo que él no tenía por qué saber cuándo un ciudadano iba a dar un anuncio.

“Sobre lo de este señor (Mario Arce), cualquier ciudadano puede llamar a la prensa y decir lo que guste, no hay ningún inconveniente, hubo una coincidencia fortuita. Tengo entendido que él volvió a llamar a prensa mañana, es lo que me dice mi gente, entonces mañana voy a estar sin anunciar absolutamente nada, para que no piensen que algo ahí ocurrió y, pues, que diga lo que tenga que decir”, declaró Amador el martes.

A pesar de esas manifestaciones, pasadas las 4 p. m. de este martes, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) llamó a otra conferencia para las 10 a. m. de este miércoles, a la misma hora que Arce.

Noticia en desarrollo