“No me asiste ningún motivo para alegar Objeción de Conciencia en este caso, pues lo que han solicitado los promoventes es la realización de un matrimonio que en nada se relaciona con el matrimonio religioso; no hay absolutamente nada que genere en la suscrita algún tipo de animadversión y menos, que represente una alteración de mis convicciones como persona y como persona juzgadora. El matrimonio civil se encuentra regulado únicamente en el Código de Familia de manera que, no tiene ninguna relación con el matrimonio religioso”, explicó.