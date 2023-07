Hombre ganó ¢3.000 en lotería pero le condicionaron pago de premio con llevarse más fracciones

Esmeralda Britton González, presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), anunció este martes que investigará un incidente ocurrido el lunes en el centro de San José a un jugador de lotería a quien, cuando llegó a cambiar los ¢3.000 que ganó, le condicionaron el pago con llevar más fracciones. El hecho se registró en un punto de venta acreditado por la Junta.

Mario Romero Orozco, de 69 años y vecino de Hatillo, relató que acudió el lunes poco después del mediodía al quiosco autorizado de la JPS situado al costado noreste de Correos de Costa Rica, para canjear una terminación de lotería, pero se topó con la sorpresa de que no le cambiaban el premio por efectivo sino por pedacitos de lotería o chances.

“Esta no es la primera vez que me hace esto, ya me lo ha hecho en otras ocasiones. La señora que me atendió me dijo que la única opción era tomar más fracciones de lotería o chances. No dije nada y me fui a otro punto en el costado sureste de Correos”, explicó Romero Orozco este martes.

Aseguró que esta situación nunca le ha pasado en otros lugares a lo largo de sus más de 35 años jugando lotería.

Según su historia, en el segundo puesto al que acudió le dieron la opción de elegir y optó por recibir el dinero en lugar de canjearlo por nuevos billetes.

Britton González indicó que el puesto en Correos de Costa Rica es manejado por un vendedor autorizado de la JPS y aseguró que se realizará un seguimiento para investigar por qué se condiciona de esta manera el cambio de premios, calificando esta conducta como incorrecta e ilegal según el contrato que los vendedores tienen con la Junta.

“Los puntos de venta son propiedad de los vendedores autorizados por la Junta, no propiedad de esta. Sin embargo, no pueden condicionar la venta o canje de premios; incluso reciben una comisión por el canje de premios”, explicó.

Britton González recordó a los jugadores que pueden negarse a este tipo de presiones e invitó a cualquier afectado a denunciar anomalías similares a la línea 800-LOTERIAS (800-5683-7427) para que sean debidamente investigadas.