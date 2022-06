Estados Unidos elimina requisito de prueba negativa de covid 19 para ingresar a ese país

El requisito de prueba negativa contra covid-19 para volar a Estados Unidos cesará este domingo 12 de junio. Imagen del Parque Central de Nueva York en la isla de Manhattan en esa ciudad de abril del 2021. (ED JONES/AFP)

A partir de la madrugada de este domingo 12 de junio, el Gobierno de Estados Unidos eliminará el requisito de presentar pruebas de coronavirus con resultado negativo antes de abordar sus vuelos. La medida se levanta para todos los viajeros con destino a ese país por vía aérea, incluidos costarricenses.

Tanto The New York Times como The Washington Post informaron este viernes por la mañana del levantamiento del requisito citando a un alto funcionario de la administración del presidente Joseph Biden quien les brindó declaraciones a esos medios en condición de anonimato.

Hace casi año y medio, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de ese gobierno empezó a pedirle a los viajeros un resultado negativo en dichas pruebas en su esfuerzo por frenar los contagios del nuevo coronavirus y sus variantes.

Sin embargo, los mismos especialistas del CDC determinaron ahora que la adopción generalizada de vacunas y tratamientos para la covid-19 hacían innecesario el requisito del test con resultado negativo.

No obstante, el funcionario citado por esos medios de prensa también advirtió que el CDC reevaluará su decisión en tres meses, con lo cual dio a entender que el requisito de pruebas previas a la salida podría restablecerse de aparecer nuevas variantes de interés.

Estados Unids introdujo el requisito de la prueba en enero del 2021 cuando menos de 10% de esa población estaba inoculada y las infecciones iban en crecida. No obstante, en los últimos meses el país registra mayores tasas de vacunación y casos menos graves en momentos cuando, además, empresarios de la industria de viajes venían presionando para quitar el requisito.

Desde el 8 de noviembre del 2021, los ticos con destino a Estados Unidos debían tener aparte de la prueba con resultado negativo el esquema completo de vacunación contra la covid-19.

Antes de esa fecha, los viajeros costarricenses con una visa de ese país sí podían entrar con solo presentar una prueba PCR o antígenos con resultado negativo realizada a más tardar 72 horas antes del viaje y una declaración jurada que certifique el cumplimiento de este requisito.

Sin embargo, a esos dos requerimientos se sumó también una vacunación completa contra la enfermedad y que se haya completado al menos 14 días antes del traslado.