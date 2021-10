Diputado que investiga al CNP llevó a exjerarca de institución como su asesor

El diputado Luis Ramón Carranza, uno de los miembros de la comisión que investiga los sobreprecios que cobra el Consejo Nacional de Producción (CNP), llevó como asesor a quien fuera el jerarca de esa institución hasta julio pasado, Rogis Bermúdez.

De esta forma, Bermúdez estuvo presentó en la sesión de este jueves en foro legislativo de Control de Ingreso y Gasto Público, durante la comparecencia de la contralora general de la República, Marta Acosta, quien se refirió a los estudios realizados sobre dichos sobreprecios en los productos que se venden a escuelas, cárceles y otras instituciones públicas.

Con la asesoría del expresidente del Consejo, quien ha sido renuente a los cuestionamientos de la Contraloría General de la República (CGR), Carranza desvirtuó los informes de ese órgano y aseguró que estos no eran representativos por no contemplar en sus análisis la totalidad de los centros educativos, sino solo al 60%.

“¿Una auditoría parcial es parcializada? Porque hace suponer que algo es caro o barato cuando no se tiene, en este caso, auditada la totalidad (de centros educativos) y me deja un mal sabor de la Contraloría, porque puede propiciar, cómo está sucediendo aquí con los informes que usted realiza, el desmantelamiento de la institución, porque dice que es caro. El Programa de Abastecimiento Institucional todos sabemos que tiene que mejorar mucho, pero ha venido en un orden creciente llegando a la familias productoras”, dijo Carranza a la contralora.

Enfrentamiento

La presencia de Bermúdez no pasó desapercibida para el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, quien al final de la sesión consultó a la Comisión si el exjerarca del CNP está llamado a comparecer y cuestionó el hecho de que estuviera en la sala. Su intervención generó un fuerte enfrentamiento con el diputado del PAC.

-“¿Me podría explicar la razón por la cual el señor expresidente del CNP se encuentra en la sala en este momento?”, consultó Benavides

La explicación fue que Bermúdez es asesor del despacho de Carranza.

“El PAC tiene derecho a nombrar a quien quiera como asesor (...) me sorprendió ver a don Rogis, siendo que es una de las personas citadas a comparecer. Es importante que quede en actas que el PAC introduce a esta comisión, en calidad de asesor, a una de las personas que va a tener que responder en función de que es exfuncionario relevante de esa institución”, afirmó el diputado.

Sin embargo, los señalamientos de Benavides no cayeron bien a Carranza quien le advirtió que no tenía derecho a interrogar a sus asesores cuando no han sido llamados.

“Yo a su asesor no lo estoy interrogando, yo estaba preguntando por él y él a cuenta propia respondió. El que se metió en la conversación de los diputados fue don Rogis y yo no lo estoy interrogando en absoluto, ya que él hizo su aclaración. Le pregunté si estaba enterado (de que estaba llamado a comparecer), pero no ha visto los medios de comunicación, pero está bien, uno tiene derecho a no informarse”, concluyó Benavides.

Al término de la sesión, La Nación consultó a Carranza sobre la conveniencia de tener al exjerarca como asesor en un foro donde podría representar un conflicto de interés.

El diputado del PAC negó que Bermúdez esté en contra de que se investigue al CNP y una vez más aprovechó para criticar los informes de la Contraloría.

“No hay conflicto, en el momento en que sea solicitado a comparecer evidentemente no va a estar ese día. Las comparecencias son para determinar qué factores han influido en los sobreprecios, si hay sobreprecios, pero aquí no estamos diciendo que fue que alguien se robó algo, es determinar si los precios son muy altos o bajos, que ese es el tema de la Comisión”, dijo.

Asimismo, negó que estar dentro de la Comisión favorecería a Bermúdez de previo a su interrogatorio, pues aseguró que todas las comparecencias son públicas, por lo que cualquier persona podría tener acceso a lo que ahí se discute.

Bermúdez además es candidato a diputado en el primer lugar por San José en la papeleta del PAC, para las elecciones de febrero.

Colaboró la periodista Daniela Cerdas