Cumbre de Sostenibilidad 2022: Acciones para generar impacto social, ambiental y económico

Evento fue realizado entre el 6 y 7 de junio. Se puede repasar en las redes sociales de La Nación

“La sostenibilidad no es un apéndice ni un anexo. Debe estar en la columna vertebral de negocios, no solo para garantizar el éxito sino también la continuidad en el tiempo. Es generar impacto social, ambiental y económico”.

Con este mensaje cerró la Cumbre de Sostenibilidad organizada por La Nación, la directora de la iniciativa Ecoins, Karla Chaves, quien recordó los esfuerzos costarricenses por armonizar producción con ambiente, así como la importancia de incorporar conceptos como Residuos Cero y Economía Circular en la cotidiana actividad de las empresas.

La Cumbre realizada durante el 6 y 7 de junio, con motivo del Día Mundial del Ambiente, fue un espacio para discutir, analizar y promover prácticas amigables con el planeta. Para cumplir con ese objetivo, reunió a especialistas, representantes de importantes compañías y organizaciones no gubernamentales. El evento fue transmitido el 6 y 7 de junio por redes sociales de La Nación.

A lo largo de esos dos días de exposiciones, los participantes coincidieron en que la sostenibilidad ya no puede ser un tema de “nicho”, sino que debe ser transversal a toda las políticas públicas, la estrategia de las empresas e incluso los hábitos de familias y empresas. Por su parte, el expresidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, recordó que la lucha por la protección del ambiente es el desafío más grande de la actual generación.

El lunes, en el primer día de la Cumbre, las presentaciones giraron en torno a la economía circular, ese modelo rompe con el esquema lineal de producir, consumir y desechar. En su lugar, promueve que los recursos se puedan seguir aprovechando sin que se conviertan en una carga para la naturaleza.

Como explicó Christopher Brosse, autor del libro La basura no existe, las tradicionales 3 R’s (reducir, reutilizar y reciclar) asociadas a la protección de los recursos, ahora son más de diez, pues el abanico de acciones se amplió a conceptos como rechazar, rediseñar, reparar, reacondicionar y recuperar, entre otros.

“El libro que yo escribí se llama La basura no existe, pero lo que pocos saben es que del dicho al hecho hay mucho trecho y yo me demoré más o menos dos años hasta que ya, por fin, puedo decir que en mi casa la basura no existe. Me demoré bastante porque para que no exista basura en una casa tiene que haber un cierto conocimiento sobre de dónde vienen las cosas y hacia dónde van”, explicó Brosse.

Para el segundo día, sostenibilidad y producción fueron el foco, con casos exitosos de organizaciones como Coca Cola, Grupo INS, Recylink y Portafolio Inmobiliario, que expusieron cómo la sostenibilidad ya forma parte del corazón de sus operaciones y en muchas ocasiones también involucra a comunidades.

[ Siga aquí la Cumbre de Sostenibilidad sobre economía circular ]

En tanto, Olga Sauma, directora de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), compartió la forma en que las cadenas de valor permiten generar relaciones de ganar-ganar que incluyen la protección de recursos naturales.

La Cumbre de Sostenibilidad 2022 contó con el apoyo de las empresas presentadoras Grupo INS y Coca Cola; los patrocinadores Dos Pinos y Fifco y los copatrocinadores Mundo Rep, Kimberly Clark y Ecoins. Además, Aldea Estudio se encargó de la producción audiovisual del evento.