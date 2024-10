¿Cómo será la temperatura este fin de año? IMN emite previsiones

En Costa Rica, las temperaturas al cierre del año suelen ser agradables para actividades al aire libre. Sin embargo, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advierte que las condiciones variarán, según la zona del país, lo cual es relevante para quienes planean excursiones.

En términos de temperatura, se esperan menos altas que hace un año. Entre noviembre y enero, serían ligeramente más cálidas que el promedio histórico en toda la vertiente del Pacífico —Guanacaste y Puntarenas—, así como en cantones en el centro del país de Alajuela y San José.

En la vertiente del Pacífico y el Valle Central, el aumento estimado es de entre 0,25 °C y 0,5 °C.

Para la vertiente del Caribe (Limón) y la Zona Norte (tanto Oriental como Occidental) se proyectan temperaturas un poco más elevadas, con incrementos de entre 0,5 °C y 1 °C.

Este año, el IMN prevé que las lluvias cesarán en la mayoría del territorio a mitad de noviembre, según su pronóstico estacional de setiembre. No obstante, esta transición no afectará a la provincia de Limón ni a las zonas norte de Heredia y Alajuela —excepto los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles—, que no experimentarán una temporada seca.

Contraste con el 2023

Las predicciones para este 2024 contrastan con las del mismo período del año anterior (de noviembre del 2023 a enero del 2024), cuando el IMN anticipó temperaturas más cálidas.

En ese momento, el fenómeno El Niño del ENOS se declaró oficialmente en octubre del 2023, lo que provocó un aumento de hasta 1,5 °C en las temperaturas medias del Pacífico y el Valle Central.

El Niño, en fase fuerte entre diciembre del 2023 y febrero del 2024, trajo consigo una disminución de lluvias en el Pacífico y el Valle Central, mientras aumentaba la precipitación en la vertiente del Caribe.

El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) se caracteriza por variaciones en la temperatura del océano en el Pacífico ecuatorial, y tiene impactos significativos en el clima costarricense.

Durante El Niño, el Caribe tiende a ser más lluvioso, mientras que en el Pacífico y Valle Central se observa una disminución de lluvias y un aumento en las temperaturas medias.