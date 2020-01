No obstante, el criterio de la CGR recalca que cuando los informes de Auditoría Interna se comunican a la Administración Pública referida, en este caso Racsa, “son de libre acceso por parte de cualquier persona pública o privada que ostente y acredite un interés público para ello, sea o no sujeto pasivo de fiscalización, no existiendo en principio, restricción ulterior en cuanto a su acceso”.