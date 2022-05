Cámaras de tecnología respaldan respuesta del Micitt ante ‘hackeo’, pero fustigan lentitud de Hacienda

Luego de tres semanas de haber deshabilitado sus servicios por los ataques del grupo Contti, el Ministerio de Hacienda continúa trabajando para restablecer sus sistemas.

La cámaras de tecnología respaldaron las medidas tomadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para contener las amenazas del cibergrupo delictivo Conti, pero criticaron la lentitud del Ministerio de Hacienda para restablecer sus sistemas a tres semanas del ataque de los piratas informáticos.

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) y la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) destacaron las gestiones establecidas para proteger plataformas informáticas críticas de las instituciones públicas, ante nuevos ataques de los hackers.

“Valoramos positivamente la coordinación establecida entre el sector público y privado, que en todo momento ha brindado apoyo en la búsqueda de soluciones y acciones para proteger las infraestructuras críticas del país”, manifestó Infocom.

La Cámara urgió al nuevo gobierno a asumir el compromiso de proteger los datos personales y la información sensible de las entidades estatales. De hecho, los nuevos jerarcas estrenarán una nueva estrategia nacional de ciberseguridad, confeccionada por las autoridades actuales desde febrero anterior.

“Los esfuerzos deben continuar en la próxima administración para evitar nuevas vulnerabilidades que faciliten este tipo de ataques que tanto daño han provocado a nivel de comercio internacional, pago de obligaciones tributarias, manejo de datos sensibles y la reactivación económica.

“Entre los retos para la próxima administración en procura de contar con un país más protegido ante las amenazas cibernéticas, está impulsar la formación y capacitación de recurso humano especializado y optimizar las inversiones del Estado en seguridad informática”, detalló la organización.

Por su parte, Camtic apuntó que las acciones ejecutadas por las autoridades del Micitt fueron realmente buenas y efectivas para atender los ciberataques de las últimas semanas, pero calificó de “negativo” el papel de Hacienda a la hora de informar sobre sus vulneraciones y reactivar servicios.

El pasado lunes 18 de abril, el grupo cibercriminal Conti atacó el sistema Administración Tributaria Virtual (ATV) y el de TICA (Tecnología de Información para el Control Aduanero), administrado por Aduanas. Se estimo que hubo exposición de información de contribuyentes.

“Desconocemos el estado de la situación, si han logrado recuperar o no los datos. Han actuado de forma muy hermética; no se conoce muy bien el proceder, si tenían o no un plan de contingencia. Se asume que no por los resultados y casi tres semanas de tener los sistemas detenidos. Obviamente, la valoración ante esto es negativa”, dijo la Cámara.

La organización señaló que el Micitt ha reaccionado de forma positiva porque actuó en congruencia con las alianzas público-privadas que estaba desarrollando desde hace tiempo y conformó grupos de trabajo técnicos, con resultados muy satisfactorios, tangibles y prácticos.

En contraposición, la cámara insistió en que Hacienda ha tenido una reacción un poco lenta y poco efeciva “porque a estas alturas no se ha dado una respuesta en relación al sistema TICA de Hacienda, por ejemplo, y esto realmente está generando grandes pérdidas al país y a muchísimos sectores productivos”.

Entregan la estafeta

Las autoridades salientes del Micitt rindieron este viernes su último informe diario sobre la situación de los ciberataques. El director de Gobernanza Digital, Jorge Mora, recordó que ya se realizaron recomendaciones a la administración entrante para enfrentar eventuales amenazas de grupo Conti u otros hackers.

Mora comunicó que en las últimas horas no se presentaron nuevas vulneraciones ni exfiltraciones de información en instituciones públicas, pero sostuvo que es necesario continuar monitoreando los servidores de las entidades por si existieran archivos maliciosos guardados en silencio en las computadoras.

La cartera será asumida, a partir de próximo domingo 8 de mayo, por el nuevo ministro Carlos Enrique Alvarado Briceño.

