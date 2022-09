Así lo pueden estafar al comprar casa, tenga cuidado

La Fundación Costa Rica Canadá alertó esta semana de que se han multiplicado las estafas contra personas que desean comprar casa, al punto de que han recibido hasta 100 denuncias al día de quienes estuvieron a punto de caer en la trampa. La organización de créditos de vivienda compartió con La Nación algunos detalles de la “metodología” que utilizan los delincuentes para cometer la estafa.

En primera instancia, los criminales se promocionan en redes sociales con nombres similares a organizaciones vinculadas con vivienda, por ejemplo “Ayudas Benéficas Canadá”, en alusión a la Fundación Costa Rica Canadá. Además, cuando se contacta con las víctimas, el estafador brinda un nombre completo falso y afirma que su asociación está para “servir y ayudar” a las personas con necesidad de vivienda.

Luego, indica que su firma está donando terrenos en las siete provincias del país y que hay 20 lotes disponibles por provincia, con el fin de que la víctima crea que se trata de una oferta limitada y que debe actuar rápido. Posteriormente, informa de que “para solicitar la ayuda” debe enviar fotos de su cédula por ambos lados, número telefónico de residencia, dirección domiciliar exacta y número de celular propio y de un amigo.

Después, los estafadores comentan que su supuesta asociación aporta el lote y también construye la vivienda, por lo que la persona solo debe cancelar el pago de las fotocopias de la cédula y demás documentos personales, con un costo de ¢5.000 que se paga por el servicio Sinpe Móvil. Esta la forma con la que los delincuentes se cercioran de que la víctima estará dispuesta a costear lo que se le solicite en la estafa.

Finalmente, los criminales mencionan que ellos se encargan de los trámites de servicios públicos y otros gastos de la propiedad. En algunos casos comentan que la persona también debe cancelar ¢50.000 por el registro de propiedad para luego “firmar las escrituras” en un día acordado. “El pago debe realizarlo antes ya que no se puede firmar si no están los trámites realizados. En caso de no poder, perderá el beneficio”, alegan.

En sus perfiles en redes sociales, los estafadores publican que también ofrecen “ayudas” de ¢240.000 por tres meses para madres solteras, personas desempleadas y adultos mayores, así como bonos de ¢340.000 por seis meses para emprendedores. También aseguran que donan lotes y viviendas para personas que alquilan o no tengan casa, así como remodelaciones para segunda planta, patio y demás partes de la residencia.

La Fundación Costa Rica Canadá explicó que el modus operandi de estos estafadores es ir solicitando pagos pequeños en el camino, para que las víctimas piensen que se está concretando el proceso y, al mismo tiempo, sacarles todo el dinero que puedan. Incluso piden montos más grandes para enganchar los lotes y prometen que todo se deberá cancelar hasta el final, pero nunca hay un desenlace. Luego desaparecen.

Kathiana Aguilar, subgerente de la Fundación, comentó que esta situación pone en evidencia la necesidad de vivienda que tienen miles de costarricenses. “Algunos nos dicen que ya fueron estafados, otros nos contactan para saber si la información es cierta. Cuando las personas se dan cuenta que han sido estafadas y encaran a la persona del contacto por WhatsApp, él los amenaza y les dice que ya saben dónde viven”, relató.

