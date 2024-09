Aresep ordena cierre de planta de Gas Zeta en Coyol de Alajuela

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) anunció este jueves que ordenó el cierre técnico de la planta de la empresa Gas Nacional Zeta, en el Coyol de Alajuela.

Según la Autoridad, la compañía incumple con el sistema de supresión de incendios, conforme un informe emitido por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, lo cual constituye un peligro para trabajadores, peatones, vecinos e inmuebles aledaños a la planta envasadora.

Bomberos realizó la inspección para determinar los elementos de seguridad humana que intervinieron en el incidente ocurrido en la planta, la madrugada del 9 de diciembre de 2023, producto del cual un trabajador falleció. El deceso se produjo poco después de ingresar al Hospital San Rafael de Alajuela con quemaduras en el 95% del cuerpo.

De acuerdo con el informe, no hay un sistema de supresión de incendios a través de rociadores de diluvio para proteger la operación de trasiego, tampoco registro de pruebas contra incendios ni de mantenimiento, mientras que las pruebas de bombeo no lograron alcanzar la presión mínima requerida.

“El terreno cercano a la planta del Coyol, no es apto para la conexión de una unidad extintora, no cuentan con sensores de flama y los extintores no son los adecuados para este tipo de industria”, indicó la Aresep en un comunicado.

Por estos motivos se ordenó la suspensión inmediata de la prestación del servicio de envasado de gas en la planta del Coyol.

“Esta medida cautelar estará vigente hasta que la empresa demuestre que cumplió con la corrección de las observaciones críticas indicadas en el Informe de Evaluación de Seguridad Humana y Riesgo de Incendio de la Planta el Coyol y que dispone de título que la autoriza para prestar este servicio, dado que está vencido”, agregó la Aresep.

LEA MÁS: Explosión en Gas Z deja un fallecido en Alajuela

Proceso sancionatorio a Gas Nacional Zeta

La Autoridad informó, además, de la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio contra la empresa regulada por mantenimiento inadecuado de la infraestructura y de los equipos de trabajo del servicio público, ya que compromete a personas y propiedades aledañas a esa planta.

Asimismo, se investiga el incumplimiento de las condiciones vinculantes impuestas en resoluciones tarifarias al prestador del servicio público y de normas y principios de calidad en la prestación de los servicios públicos, siempre que dicho incumplimiento no sea atribuible a caso fortuito o de fuerza mayor.

La Aresep advirtió a Gas Nacional Zeta que, de no acatar la presente orden, se procederá a hacer el cierre acompañado de la Fuerza Pública, sin perjuicio de interponer ante el Ministerio Público la denuncia por el delito de desobediencia, previsto y sancionado por el artículo 307 del Código Penal.

Hace unas semanas, la empresa presentó una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo para invalidar la decisión de la Aresep, gestión que se resolvió el pasado 18 de setiembre. El caso se tramitó bajo el expediente 24-005851-1027-CA - 4.

El Tribunal declaró sin lugar la solicitud de medida cautelar, entre otras razones, por determinar que la ponderación de intereses debe estar inclinada a favor del interés público, lo que implica atender las recomendaciones y medidas que establezca el Cuerpo de Bomberos, precisa su resolución N° 2024006211.