“Mi preocupación es el cantón de Liberia, nadie ha investigado el fondo de lo que vivo ahorita, con inundaciones, con covid y muchas situaciones más (...) tengo una situación de desempleo muy grande, Liberia tiene 70.000 habitantes, se despidieron personas de hoteles, de fincas y tenemos un desempleo mayor, yo entiendo y reconozco porque soy de apoyar las medidas que ponga el Ministerio de Salud, pero a mi nadie me ha dicho cómo estamos haciendo con el comercio porque yo ahorita estoy al filo de la navaja para que me pasen a rojo y yo no quiero que me cierren la Municipalidad, no quiero que me cierren el comercio liberiano”, dijo a La Nación este martes.