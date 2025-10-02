El País

Serie de errores deja en el limbo concurso de revisión técnica, un negocio de más de ¢12.000 millones anuales

Contraloría advirtió a junta directiva del Cosevi que la precalificación de empresas estaba en firme por lo que debía seguir otro procedimiento para reiniciar concurso

Por Patricia Recio
Mientras el nuevo proceso de contratación sigue enmarñado, Dekra recibe prórrogas para continuar dando el servicio bajo la figura de permiso en precario. (José Cordero )







