Contraloría rechaza apelación contra reinicio de proceso para seleccionar operadores de revisión técnica

Empresa alemana pedía continuar con concurso que se declaró infructuoso por decisión de Cosevi

Por Patricia Recio

La Contraloría General de la República, rechazó un recurso de apelación presentado por la empresa alemana Tüv Rheinland, en contra de la decisión del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) de reiniciar el concurso para seleccionar a los futuros operadores de la revisión técnica vehicular en el país.








