El País

Ser adulto mayor en 2026: Foro de ‘La Nación’ viaja a Nicoya para compartir con ellos y con profesionales

Charlas sobre ahorros, pensiones, nutrición, medicina, movilidad y derechos se transmitirán este viernes

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Por Irene Rodríguez

Convertirse en adulto mayor trae una serie de desafíos y adaptaciones que son necesarias para sobrellevar y tener años de vida saludables, con buena calidad de vida y estrategias para manejar los ingresos de la pensión y reconocer cuando hay abusos en los derechos.








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Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

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