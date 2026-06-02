Ser adulto mayor en 2026: Foro de ‘La Nación’ viaja a Nicoya para compartir con ellos y con profesionales

Convertirse en adulto mayor trae una serie de desafíos y adaptaciones que son necesarias para sobrellevar y tener años de vida saludables, con buena calidad de vida y estrategias para manejar los ingresos de la pensión y reconocer cuando hay abusos en los derechos.

Conscientes de eso, La Nación viajará a diferentes zonas del país para compartir con los adultos mayores y llevar los consejos de profesionales en diferentes áreas.

La primera parada de esta actividad fue la semana pasada en Nicoya, Guanacaste, donde la municipalidad abrió las puertas al primer foro. Precisamente este es uno de los cinco cantones de la Península de Nicoya considerados como una zona azul de longevidad: sitios del mundo donde superar los 80 años es más frecuente que en otros lugares.

El foro se realizó este viernes 29 de mayo, pero se grabó y se transmitirá este viernes 5 de junio a las 9 a. m. en el canal de YouTube de La Nación.

Si usted quisiera ver el evento y le gustaría que se le enviara un recordatorio para unirse, puede solicitarlo inscribiéndose en este enlace. Esto permitirá que se le notifique cuando la transmisión inicie.

¿Qué encontrará en el Foro Adultez Mayor?

Luz Marina Villagra, vecina de El Obispo, en Nicoya, fue la primera persona en ingresar al primer foro de 'La Nación' sobre Adultez Mayor en Nicoya. (Manrique Segura/Manrique Segura)

Durante la mañana usted podrá escuchar a profesionales en diferentes áreas.

Al inicio, Silvia Gutiérrez Oviedo, vicealcaldesa de Nicoya dará datos sobre el cantón y las opciones que las personas adultas mayores pueden encontrar.

Posteriormente, Andrea Gutiérrez Baltodano, coordinadora de la carrera de Derecho de la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica (UCR), hablará de las denuncias que reciben en el Consultorio Jurídico del Adulto Mayor de la sede, cuáles son los derechos que más se vulneran. También dará recomendaciones para identificar vulneraciones a los derechos y cómo combatirlas.

Marco Vargas Aguilar, gerente general de BN Vital acompañará a las personas con consejos para su jubilación, la preparación para esta etapa y el ahorro en esta fase de la vida.

Rudy Corrales Vega, director de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), se referirá a las pensiones y al fondo del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Posteriormente, habrá un conversatorio con Vargas y Corrales sobre la economía del hogar en los adultos mayores.

En una segunda parte, la fisioterapeuta Melissa Baltodano Madrigal, hablará de actividad física y movilidad. Además, hará ejercicios de coordinación vitales para esta etapa de la vida.

Acto seguido, el nutricionista Moisés Cordonero Espinoza, dará recomendaciones de alimentación y de cómo fortalecer los sistemas digestivo y musculoesquelético.

Tanto Baltodano como Cordonero son trabajadores del hogar de larga estancia para población mayor de Nicoya.

Finalmente, el geriatra Rolando Brenes Quirós, del Hospital La Anexión, hablará de la atención en salud para esta población y de cómo pueden las familias estar pendientes de ellos para darles mayor calidad de vida.

Si usted no puede conectarse en ese horario, el foro quedará disponible para que usted lo pueda consultar en cualquier momento.