Ciencia

¿En qué lugares del mundo se vive más tiempo? Un nuevo estudio analizó las zonas azules

Un nuevo estudio científico revisó los datos de las zonas azules y reveló en qué regiones del mundo las personas alcanzan mayor longevidad. Costa Rica figura entre los territorios analizados

Por O Globo / Brasil / GDA
Un análisis demográfico respaldó la existencia de las zonas azules y confirmó que la península de Nicoya mantiene patrones excepcionales de longevidad.
Un análisis demográfico respaldó la existencia de las zonas azules y confirmó que la península de Nicoya mantiene patrones excepcionales de longevidad. (Canva /Canva)







