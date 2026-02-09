Sentencian a 14 años de cárcel a sujeto por abuso contra su hijastra menor de edad

El Tribunal Penal de la zona dictó la sentencia de 14 años contra Campos Castro tras la investigación liderada por la Fiscalía de San Joaquín de Flores (imagen con fines ilustrativos).

Un sujeto de apellidos Campos Castro fue condenado a 14 años de prisión luego de que la Fiscalía de San Joaquín de Flores demostrara su culpabilidad en los delitos de corrupción agravada y abuso sexual cometidos en perjuicio de su hijastra, una menor de edad, informó este lunes la Oficina de Prensa Ministerio Público.

El Tribunal Penal de la zona dictó la sentencia tras validar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales detallaron un patrón de agresiones que se gestó dentro del entorno familiar.

Según la acusación, los hechos delictivos dieron inicio en diciembre de 2022 en una vivienda ubicada en Santa Bárbara de Heredia, donde la niña —entonces de nueve años— convivía con su madre, hermanos y el hoy sentenciado.

La investigación fiscal logró acreditar que Campos Castro aprovechaba los momentos en que la menor se encontraba sin la supervisión de otros adultos para perpetrar los abusos.

En una de las ocasiones, el sujeto expuso sus partes íntimas ante la niña y la coaccionó bajo la advertencia de que debía guardar silencio sobre lo ocurrido.

Dicha dinámica de manipulación y agresión fue sostenida en el tiempo, vulnerando la integridad física y emocional de la víctima en el lugar que debía ser su entorno de protección.

El tribunal ordenó que Campos Castro permanezca bajo la medida de prisión preventiva por un periodo de seis meses, plazo en el cual se espera que la condena sea ratificada por las instancias superiores.