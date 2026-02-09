El País

Sentencian a 14 años de cárcel a sujeto por abuso contra su hijastra menor de edad

Tribunal Penal de Heredia dictó la pena tras acreditar que sujeto de apellidos Campos Castro abusó de la menor cuando esta tenía 9 años

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
El Tribunal Penal de la zona dictó la sentencia de 14 años contra Campos Castro tras la investigación liderada por la Fiscalía de San Joaquín de Flores (imagen con fines ilustrativos). (shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sentencia judicialAbuso sexualCorrupción agravadaSan Joaquín de Flores
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.