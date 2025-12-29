Segundo sorteo de consolación: el premio mayor se vendió en dos cantones alajuelenses

El segundo sorteo de consolación de la Lotería Navideña de la Junta de Protección Social (JPS) repartió sus tres premios principales en cantones de Alajuela, Puntarenas y San José.

Según anunció la JPS, el número 35, con la serie 794, que repartió el premio mayor de ¢300 millones por entero, fue vendido en los cantones alajuelenses de Grecia y Naranjo.

El número que resultó ganador del segundo premio, el número 44 con la serie 704, y que paga ¢60 millones por entero, se vendió entre el cantón central de Puntarenas y el cantón alajuelense de Orotina.

Finalmente, el tercer premio del segundo sorteo de consolación fue vendido en la provincia de San José, específicamente en los cantones de Desamparados y Coronado. Este fue el número 02, con la serie 466, y que paga ¢25 millones por entero.