¿Se puede morir de frío en San José? Qué ocurre en el cuerpo cuando baja la temperatura y cuáles son los primeros síntomas

La hipotermia ocurre cuando el cuerpo mantiene una temperatura menor a 35 °C. Conozca sus síntomas iniciales y los riesgos más graves.

Por Yucsiany Salazar
La sensación térmica explica por qué el frío se intensifica con viento, debido a una mayor pérdida de calor corporal.
La hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 35 °C y puede afectar funciones vitales. (Canva /Canva)







