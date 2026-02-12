¿Se puede morir de frío en San José? Qué ocurre en el cuerpo cuando baja la temperatura y cuáles son los primeros síntomas

La hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 35 °C y puede afectar funciones vitales.

Tras la reciente muerte por hipotermia de un hombre en San José, en medio de las bajas temperaturas registradas en la capital, surge la pregunta: ¿qué ocurre en el cuerpo humano cuando desciende la temperatura y cuáles son los síntomas que alertan de que la situación puede volverse mortal?

Aunque en Costa Rica no es común hablar de hipotermia como en países con inviernos severos, este cuadro clínico puede desarrollarse cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los niveles normales.

Según explicó Miguel Ángel Villalobos, jefe del Servicio de Emergencias del Hospital San Juan de Dios, la temperatura corporal normal ronda los 37 °C. Cuando baja de 35 °C, ya se considera un cuadro de hipotermia.

“Hay diferentes grados de severidad. (...) dependiendo de ese nivel de grado de disminución de temperatura, así vamos a ver las manifestaciones clínicas”, detalló el especialista.

Hipotermia moderada : la temperatura del cuerpo se ubica entre 25 °C y 30 °C.

: la temperatura del cuerpo se ubica entre 25 °C y 30 °C. Hipotermia leve : ocurre cuando la temperatura se sitúa entre 12 °C y 35 °C

: ocurre cuando la temperatura se sitúa entre 12 °C y 35 °C Hipotermia profunda: puede presentarse cuando la temperatura desciende incluso por debajo de los 14 °C.

Hombre en condición de calle fallece por hipotermia, en San José

Primeros síntomas: alteración de la conciencia y riesgo respiratorio

Uno de los primeros sistemas en afectarse es el neurológico, ya que la persona puede presentar desorientación, dificultad para comunicarse y alteración del estado de conciencia.

“Muchas veces pierde su capacidad para comunicarse adecuadamente y se desorienta”, explicó Villalobos.

Además, puede perder la coordinación para deglutir (tragar) correctamente, lo que aumenta el riesgo de broncoaspiración, es decir, que contenido del estómago pase a los pulmones y eventualmente desarrollar neumonía.

El metabolismo se desacelera

A medida que la temperatura corporal disminuye, la tasa metabólica también baja. Esto significa que el organismo empieza a funcionar a un ritmo más lento.

Como consecuencia, pueden aparecer cuadros de hipoglicemia (bajos niveles de azúcar en sangre) y daño en órganos como el hígado, los riñones y el intestino, especialmente en casos severos.

El Hospital San Juan de Dios confirmó una muerte por hipotermia ocurrida el 1°. de febrero. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El corazón, uno de los órganos más vulnerables

Conforme avanza, la hipotermia también impacta directamente el sistema cardiovascular. Los trastornos del ritmo cardíaco son frecuentes y representan una de las principales causas de muerte en estos casos.

“Puede producir bradiarritmias, hasta llegar a asistolia”, señaló el especialista.

En términos sencillos, el corazón empieza a latir más lento de lo normal y puede llegar a detenerse.

De acuerdo con el reporte del fallecimiento en el Hospital San Juan de Dios, el hombre murió al presentar alteraciones en el ritmo cardíaco horas después de haber ingresado al centro médico.

Factores de riesgo: ¿quiénes están más propensos?

A pesar de estar relacionada con bajas temperaturas en el ambiente, la hipotermia puede verse favorecida por varios factores de riesgo.

En ese sentido, Mayo Clinic advierte que existen diversas condiciones y situaciones que aumentan el riesgo de que una persona desarrolle este cuadro.