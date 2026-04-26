El País

¿Se puede aliviar la deuda del Estado con la CCSS? Esto propone la institución

La CCSS quiere enfocar los aportes del Estado en el primer nivel de atención

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Por Yeryis Salas
CCSS, fachada
La deuda del Estado con la CCSS aumentó exponencialmente en los últimos años. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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