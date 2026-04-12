El País

San José dejará de ser el cantón más poblado de Costa Rica; este será el sustituto

Proyecciones del INEC muestran importantes crecimientos fuera de la GAM y un caso sorprendente; se reflejan las migraciones internas

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Por Yeryis Salas y Esteban Oviedo

San José, la que ha sido la capital y epicentro de la actividad económica de Costa Rica durante más de dos siglos, dejará de ser el cantón más poblado del país en pocos años. De hecho, ya existe una proyección sobre la fecha exacta.








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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

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