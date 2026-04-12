San José dejará de ser el cantón más poblado de Costa Rica; este será el sustituto

San José, la que ha sido la capital y epicentro de la actividad económica de Costa Rica durante más de dos siglos, dejará de ser el cantón más poblado del país en pocos años. De hecho, ya existe una proyección sobre la fecha exacta.

Imagen del cantón Central de Alajuela, el cual se convertirá en el municipio más poblado de Costa Rica. Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)

En el 2042, para el cual solo faltan 16 años, el cantón Central de Alajuela desplazará a San José como el municipio más habitado del país.

Además, se registran importantes crecimientos fuera de la GAM, lo que incluye un caso sorprendente al norte del país. Costa Rica vive transformaciones de la mano de las migraciones internas, pero esto también conlleva retos en inversiones públicas.

El cruce entre San José y Alajuela

El cantón capitalino alcanzará su población más alta en el 2032, con poco más de 356.000 personas, lo que equivale a casi un 7% del total de habitantes. Alcanzará esa cifra después de un periodo de bajo crecimiento y, a partir de ese momento, su población empezará a descender.

Para el 2042, San José habrá caído a 352.244 personas y Alajuela más bien superará los 353.000 habitantes. Y en los siguientes años, la tendencia se mantendrá.

La cabecera de la provincia alajuelense subirá hasta rebasar las 354.000 personas en el 2050 y San José se reducirá al rango de 342.000. Todo esto ocurrirá dentro de una tendencia nacional de decrecimiento de la población costarricense.

Así se desprende de las proyecciones de población publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Alajuela afronta retos

El alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, reconoció a La Nación que este crecimiento poblacional representa retos para el cantón de 391 kilómetros cuadrados, principalmente en transporte, salud y educación, además de determinar de la necesidad de ordenar el crecimiento mediante el plan regulador, el cual asegura debe ser actualizado.

El centro de Alajuela tiene serios problemas de congestionamiento vial. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Ese plan regulador urbano tiene más de 10 años de estar en trámite y aún no ha sido posible aprobarlo. El nuevo Concejo Municipal, que ingresó en el 2024, se abocó a estudiarlo, a revisarlo y todavía no tenemos luz verde para su aprobación definitiva”, afirmó.

Indicó que uno de los distritos con más crecimiento es la Guácima, por lo que se han planteado propuestas para abrir más rutas en esa zona.

Sobre los graves problemas viales que aquejan al centro de Alajuela, Thompson afirmó que se debe priorizar la peatonalización para darle “mayor accesibilidad y mayor vida” a la ciudad, mejorar las aceras, implementar parquímetros inteligentes y establecer nuevos conectores viales.

Agregó que la calle ancha que rodea el centro se debe convertir en un “gran anillo de circunvalación” en que se utilicen dos carriles para vehículos particulares, uno exclusivo para transporte público y otro para parqueo.

Parte del centro de Alajuela. Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Estamos pendientes para socializar el tema de la calle ancha, que es un tema polémico en Alajuela, pero tenemos la justificación de que es una solución efectiva para el caos que estamos viviendo”, mencionó.

‘En San José no podemos seguir expandiéndonos’

San José, capital de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, la oficina de prensa de la Municipalidad de San José resaltó que la capital es, junto con Tibás, los únicos dos cantones completamente urbanos, por lo que a diferencia de Alajuela, tiene poco terreno disponible para crecer.

“En San José ya no podemos seguir expandiéndonos hacia afuera, nuestro reto es otro”, señaló.

La Municipalidad explicó que la prioridad debe ser:

Aprovechar mejor el suelo que ya existe

Impulsar opciones de vivienda accesible en formato vertical

Promover que más personas vuelvan a vivir en San José

Crecen más poblaciones fuera de la GAM

Ese no será el único cambio relevante en las tendencias poblacionales de Costa Rica. Varios municipios ubicados fuera de la GAM subirán escaños dentro de los diez más poblados del país.

En el 2000, Pococí era el noveno cantón más poblado, pero se convertirá en el quinto para el 2050. Pasará de 106.400 personas a 168.444, un crecimiento de casi un 60% en medio siglo.

Puntarenas también subirá del décimo al sexto puesto, al cambiar de 100.766 a 162.020, lo que equivale a otra alza del 60%.

Sarapiquí, el crecimiento más sorprendente

Y el más sorprendente de todos los crecimientos es el de Sarapiquí, que pasará de ser el cantón número 27 en población de Costa Rica a ser el número nueve. Entre el 2000 y el 2050, su población habrá subido de 48.555 a 143.386 habitantes, casi igualando a Heredia.

La población de Sarapiquí se habrá triplicado para mediados de siglo.

En cambio, las poblaciones de Pérez Zeledón y Goicoechea decaerán. Pérez Zeledón, incluso, saldrá del grupo de los diez cantones más poblados al pasar de 133.556 a 112.257 personas.

Exministro de Vivienda: se reflejan tendencias migratorias internas

Rosendo Pujol, exministro de Vivienda y fundador y coordinador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), afirmó que estas proyecciones muestran la tendencia de las migraciones internas en el país, donde las personas salen de las zonas rurales para vivir en ciudades periféricas en lugar de asentarse en la GAM.

Uno de los principales factores para que se cumplan esas proyecciones, afirmó, es la inversión pública para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la periferia. Como ejemplos positivos, mencionó el nuevo Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas y la creación de la Unidad de Terapia Renal en el Hospital Enrique Baltodano, en Liberia.

Consideró que estos movimientos migratorios son positivos para el país, pues se descentraliza la población y se descongestiona el área metropolitana. Añadido a esto, el crecimiento poblacional en Costa Rica se está estancando.

“Las proyecciones a mí no me sorprenden. Primero, la población de Costa Rica está creciendo a una velocidad de 1% y va para abajo la tasa de crecimiento. Hay diferentes estimaciones de 2045-2050; se estima que su población máxima no va a llegar a seis millones”, explicó.

“Entonces estamos en una situación en donde la población de Costa Rica está prácticamente estancada y y no pareciera que de momento vaya a haber un cambio de tendencia”, agregó Pujol.

Sin embargo, las políticas públicas que impulse el Gobierno y las municipalidades son capaces de cambiar esas proyecciones.

Mencionó, por ejemplo, el caso de Grecia, donde se ha desarrollado una zona industrial y se han implementado exenciones de impuestos fuera de la GAM, lo que podría provocar que este cantón alajuelense y otros crezcan más rápido de lo que proyecta el INEC.

Para el demógrafo Luis Rosero, las proyecciones podrían ser poco confiables debido a que están basadas en el censo del 2022, el cual tuvo una cobertura cercana al 60%.

“Lo que tenemos son dudosas estimaciones nada más, en vez de conteos de un censo. Esas estimaciones son razonablemente confiables para el país como un todo, pero son muy endebles y sujetas a grandes errores para áreas menores como los cantones”, afirmó.

La Nación solicitó un criterio al INEC, sin embargo, la oficina de prensa indicó que la vocería iba a requerir más tiempo para analizar los datos, y al cierre de edición no se pudo obtener respuesta.