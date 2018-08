“En el 50% de los embarazos no planificados las mujeres estaban utilizando un método anticonceptivo de corta duración. Este, al ser de larga duración, garantiza adherencia, porque no es lo mismo que usted tenga que ir cada tres meses a recoger la pastilla que debe tomarse todos los días, que saber que se lo puso y es totalmente indicado, con mínimos efectos secundarios y que garantiza que al menos en tres años no se va a embarazar”, explicó Vargas.