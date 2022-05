UCR invita a vecinos a disfrutar sus jardines con deportes, arte y entretenimiento el 15 y 22 de mayo

Para los domingos 15 y 22 de mayo, la UCR tiene programada una agroferia y exhibición de plantas ornamentales en las inmediaciones de la Escuelas de Estudios Generales. (Rafael Pacheco Granados)

Jardines, zonas verdes y canchas deportivas del campus Rodrigo Facio, de la Universidad de Costa Rica (UCR), en Montes de Oca, abrirán las puertas a sus vecinos para que disfruten de actividades recreativas, deportivas y artísticas los domingos 15 y 22 de mayo, de 7 a. m. al mediodía.

‘UCR te mueve’ es la invitación que hace la Rectoría, la Vicerrectoría de Acción Social, la de Vida Estudiantil, la de Docencia, la de Investigación y la de Administración como parte de la oferta de espacios públicos para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comunidad.

Según informó la Universidad, estos dos domingos varios espacios al aire libre estarán disponibles para el disfrute de las familias.

Se utilizarán las zonas verdes contiguas a la Facultad de Artes, el estacionamiento de la Facultad de Educación, y el famoso Pretil en la Escuela de Estudios Generales.

También el estacionamiento entre la Escuela de Artes Plásticas y la Biblioteca Carlos Monge Alfaro y la cancha de fútbol cercana a la Facultad de Derecho.

La Universidad alista diferentes programas y proyectos de sus escuelas, institutos, centros, sedes regionales y unidades universitarias, los cuales incluyen visitas guiadas al Jardín Botánico José María Orozco, al Mariposario y caminatas educativas alrededor del campus universitario.

Está programada la realización de una agroferia, exhibición de plantas ornamentales, avistamiento de aves y actividades deportivas entre exhibiciones y talleres para todas las edades.

Todo el programa está disponible en el siguiente enlace https://accionsocial.ucr.ac.cr/ucrtemueve

Pero aquí le ofrecemos algunas de las actividades para el 15 de mayo:

Estación Muévete, en cancha de Derecho: taller de fútbol para niñas y niños (7 a. m. a 7:50 a. m.); salida para recorrido guiado por circuito biosaludable del campus a las 8 a. m.; actividades recreativas del Proyecto Envejecimiento activo (9 a.m. a 9:50 a.m.).

Estación UCR presente, en parqueo de Artes Plásticas y Jardín Botánico José María Orozco: caminata ‘Una pausa de serenidad’ (8 a. m.); y exhibición de proyectos (7 a. m. a 12 m.d.).

Estación Vida saludable, en parqueo Facultad de Educación: avistamiento de aves (salida 7 a. m.); minitorneo de fútbol calle (8 a.m.).

Estación Respira, en zona verde Facultad de Bellas Artes: sesión de yoga (7 a. m. a 7:50 a.m.); interpretación musical (10 a.m. a 10:50 a.m.)

Estación Preticultura, en Estudios Generales: agroferia y exhibición de plantas ornamentales durante toda la mañana; aeróbicos y cleteada (8 a.m. a 8:50 a.m.); taller de Karate y taekwondo (11 a. m. a 11:50 a. m.).