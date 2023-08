UCR contradice a Salud: Etiquetado frontal no incumple Reglamento Técnico de Alimentos y no es necesario ocultarlo

Cuando el Ministerio de Salud ordenó ocultar de los productos importados el etiquetado frontal que advierte de altos niveles de calorías, sodio, azúcar o grasas, lo hizo bajo el argumento de que contraviene la normativa centroamericana, porque esta no establece parámetros sobre a partir de cuando un componente se considera excesivo.

La Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica no coincide. Este 7 de agosto, especialistas de ese órgano emitieron un comunicado según el cual, el etiquetado frontal de estos productos importados no incumple con lo establecido en el Reglamento Técnico de Alimentos (RTCA) y, por lo tanto, no es necesario ocultar sus etiquetas.

En el documento, los nutricionistas recalcan que en Costa Rica no hay regulaciones nacionales específicas. Además, señalan, ellos son conscientes de que la regulación centroamericana no establece ni mínimos ni máximos para determinar cuándo un ingrediente es excesivo o no.

Asimismo, enfatizan, este etiquetado responde a normativas de cada país que fueron revisadas y supervisadas de forma rigurosa y ninguno de estos sellos va en detrimento de la salud de las personas.

Los profesionales también se basan en el artículo del RTCA, que hace referencia a la información útil para el usuario final. En su criterio, el etiquetado frontal se encuentra dentro de la categoría de información nutricional complementaria.

El artículo 6 del Reglamento Técnico dispone:

6.1 La información nutricional complementaria tiene por objeto facilitar al consumidor la comprensión de la información relacionada con el valor nutritivo del alimento y ayudarle a interpretar la declaración sobre el nutriente. Hay varias maneras de presentar dicha información que se pueden utilizar en las etiquetas de los alimentos, tales como gráficos, cuadros y otros referidos como valores absolutos o como porcentaje del Valor de Referencia del Nutriente.

“(...) es importante enfatizar que la última modificación al RTCA de etiquetado nutricional de alimentos se realizó hace más de 10 años, y que actualmente se cuenta con evidencia suficiente que vuelve imperativo el que las personas tengan acceso a información adicional sobre el contenido de algunos nutrientes en los alimentos, que les permita tomar decisiones más informadas sobre su alimentación”, dice el pronunciamiento de los nutricionistas, que contó con el apoyo de la Escuela de Salud Pública y recibió voto de apoyo del Consejo del Área de la Salud de la UCR.

Etiquetas que advierten cuando un alimento puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades ya funciona en países como México, Chile y Argentina.

Cindy Hidalgo Víquez, profesora de la Escuela de Nutrición, indicó que estas advertencias podrían ayudar a que las personas estén mejor informadas para tomar sus decisiones, algo muy importante en un país con niveles crecientes de obesidad y de enfermedades relacionadas, como la hipertensión y la diabetes.

“En Costa Rica, existe una amplia oferta de productos alimenticios preenvasados. Muchos de ellos contienen cantidades excesivas de nutrientes críticos que se asocian con problemas de salud cuando su consumo no es el adecuado. Por ejemplo, algunos tipos de grasa, el sodio y los azúcares añadidos”, manifestó.

La Escuela de Nutrición dijo ponerse a las órdenes de las autoridades de salud para guiarlas sobre el etiquetado de los alimentos.