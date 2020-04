“Estoy muy contento, no hay nada como el hogar y la familia, pero con la preocupación pendiente. Sin embargo, estoy consciente de que uno es la cura del problema. No hay que venir aquí a traer más problemas. Ahora lo que toca es disciplina y obediencia. No es lo que el presidente, la Caja o las autoridades puedan hacer por mí, sino qué puedo hacer yo por Costa Rica y eso es ser obediente y dar el ejemplo”, expresó.