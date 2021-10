Solo 0,2% de vacunados contra covid-19 registran posibles efectos secundarios

Luego de recibir la vacuna, los dolores de cabeza y en el sitio de la inyección son los efectos más comunes. Aquí, inoculación en el Estadio Saprissa, en Tibás. (John Durán )

Los dolores de cabeza y en el sitio de la inyección se mantienen como los efectos secundarios más frecuentes de la vacuna contra covid-19, registrados por el Ministerio de Salud, de acuerdo con el informe a setiembre del Centro Nacional de Farmacovigilancia. Según este, solo el 0,2 de las personas inoculadas reportan los llamados Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI).

Ese porcentaje incluye 5.429 notificaciones de personas que recibieron las dosis de Pfizer y 2281 notificaciones de quienes fueron inyectados con AstraZeneca. En ambos, señalan cefalea, dolor en el brazo, fiebre o febrícula. En los reportes asociados al biológico de Pfizer también señalan trastornos de la piel (erupción cutánea/Rash), y en los de AstraZeneca trastornos del sistema músculo esquelético (mialgias) y trastorno general (dolor).

A junio pasado, el reporte era de 0,3% de vacunados con reporte de efectos. Los síntomas comunes eran los mismos.

El informe de Salud también da cuenta de 38 casos graves asociados a la vacuna de Pfizer y seis casos graves vinculados a AstraZeneca, de los cuales un total de 19 reportes son de personas fallecidas (18 corresponden a la vacuna de Pfizer y un caso a la vacuna de AstraZeneca).

La mayoría de los pacientes fallecidos presentaban “múltiples factores de riesgo y/o comorbilidades”. El análisis de causalidad de Salud concluyó que en nueve casos es improbable considerar la vacuna como causante de la muerte, mientras que siete casos fueron considerados como “condicionales”, es decir, que la secuencia temporal es razonable y la reacción no se explicaría por el estado clínico del paciente, no obstante, “el cuadro presentado no es conocido como efecto indeseable de la vacuna”.

Otros tres decesos se clasificaron como posible, pues también puede deberse a otros factores del paciente.

De los demás casos reportados como graves, se consideran 14 con probable relación entre el síntoma y la vacuna. Siete se clasifican como “posibles”, pues puede atribuirse a otros factores del paciente y cuatro casos son “condicionales”, porque la situación también estaría vinculada a patologías del afectado.

El Centro Nacional de Farmacovigilancia reiteró a la población que de presentar un evento de salud luego de recibir estos fármacos contra covid-19 puede notificarlo en el centro médico donde recibió la inmunización o a través del portal www.notificacentroamerica.net

Desde el 24 de diciembre de 2020 al 4 de octubre de 2021, se han aplicado 5,7 millones de vacunas en el país, entre primeras y segundas dosis.