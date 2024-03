‘Si quiere que su empresa crezca, vuelva sus ojos a sus colaboradores y pregúnteles cómo se sienten’

La salud mental de los trabajadores debería ser preocupación de cualquier empresa, no importa si es pequeña, mediana o grande. De hecho, si un empresario se interesa genuinamente por los resultados de su negocio, debería incorporar a la lista de asuntos relevantes la condición mental y emocional de sus empleados.

Lo afima Rodrigo Hernández Esquivel, líder de servicios de salud para el norte de Latinoamérica de la empresa Kimberly-Clark, que desde hace años implementa una estrategia de cuidado y bienestar para sus colaboradores. La firma, junto a EAP Latina y Medismart, lideró el foro “Empresas Felices: salud mental y bienestar en el trabajo”, realizado el 20 de marzo y organizado por La Nación.

Como médico especializado en Salud Ocupacional, Hernández reconoce la relevancia de estos asuntos pues un empleado que no es feliz carece de motivación para producir. Este es un resumen de la entrevista con este diario.

− ¿Cómo motivar a las empresas a asumir esta inversión?

− Es un trabajo diario porque es crear cultura y permear en los líderes. Yo me enfoco en los gerentes financieros, que son tomadores de decisiones. Hay que educarlos para que vean los indicadores de este mal que nos afecta a todos.

“En Kimberly-Clark apostamos por la cultura y la educación. Hace tres años, empezamos un camino para identificar los riesgos psicosociales. No queríamos trabajar sin saber a lo que nos estábamos enfrentando, porque lo que no se mide no se controla. Lo hacemos a través de una encuesta certificada internacionalmente, que nos permite encontrar el plan de trabajo a implementar para hacer que nuestros trabajadores sientan el cuidado auténtico de la compañía para que estén bien no solo física sino mentalmente.

“Hemos invertido en muchos temas: profesionales en Psicología laboral y ocupacional que nos siguen acompañando para determinar el plan de acción. En mayo haremos la segunda encuesta”.

− ¿Qué les dicen los gerentes financieros?

− Es una educación diaria. No es fácil. Los gerentes financieros obviamente tienen su perfil de puesto para llegar a objetivos. Hablarles de temas de salud es difícil. Hemos ahondado con ellos en dinámicas de guías de líderes en temas psicosociales o de gestión de emociones. Cuando ellos ven en el equipo de salud a un aliado, incluso cuando se ven afectados y acuden al equipo y se les da la atención que necesitan, ahí es cuando conocen el valor completo de todo lo que estamos hablando.

− La promoción de la salud mental, la prevención de la enfermedad, por ejemplo, de ideas suicidas… ¿Cómo han logrado hablar de esto en la empresa?

− El que pueda responder esa pregunta tiene un gran camino avanzado en temas psicosociales. Tenemos que trabajar en normalizar la gestión de las emociones: que los colaboradores, directores y gerentes se sientan cómodos hablando de cómo se sienten. Después de la pandemia vivimos una vida tan acelerada que la gente no se da a la tarea de detenerse a pensar cómo se siente, y tampoco quiere que otros sepan cómo se siente porque lo hace ver débil o vulnerable. Piensan que corre riesgo su carrera, su posición o su trabajo.

− ¿En qué han trabajado?

− En reforzar los mensajes: que sientan la confianza de sentirse escuchados a través del servicio médico ocupacional.

− ¿Y el servicio es rápido o hay listas de espera?

− Tenemos socios estratégicos. Por ejemplo, el programa de asistencia al empleado de EAP Latina, que nos da asesorías gratuitas a todos los trabajadores en temas nutricionales, psicológicos y financiero-contables.

− ¿Es tipo 9 1 1?

− Sí, correcto. Pueden llamar a una línea confidencial para que les resuelvan. Entramos también en la promoción de la salud mental y que la gente se sienta con la confianza de expresarse y decir, por ejemplo, que una situación ya lo tiene cansado.

“Como médicos, hacemos un acercamiento físico para desmenuzar cualquier situación orgánica: si alguna hormona del cuerpo está descontrolada, alguna situación no compensada metabólicamente hablando.

“Posteriormente, vamos con las terapias cognitivo-conductuales. Desencadenamos toda una escala de apoyo, entre ellas, el seguro médico para consulta en Psiquiatría. Si es necesario, involucramos al departamento de Recursos Humanos para ver si a lo interno estamos pasando por alto”.

Problemas van al trabajo

− ¿Han logrado situaciones críticas como ideación suicida o intentos de suicidio?

− Nuestro acercamiento o línea corporativa se enfoca en cuatro pilares: pilar financiero, el mental, el pilar social y el físico. Todos engloban hasta la parte espiritual. Gracias a Dios, no hemos encontrado situaciones asociadas a un desencadenante laboral. Y esto es superimportante. En Kimberly-Clark la mayoría de situaciones que hemos contenido son temas personales, financieros, sociales…

− … pero que igual viajan al trabajo. Eso de que la casa queda afuera cuando uno pasa la puerta del trabajo es mentira.

− Eso es una falacia. Definitivamente no. Somos muy conscientes de crear esa educación en el colaborador: talleres para operativos…

− Estamos hablando de una gran corporación, pero una empresa pequeña o mediana, ¿podría aspirar a esto sin tantos recursos?

− Muchas herramientas que miden los factores de riesgos psicosociales son gratuitas y están on line. Recomendaría a esas pequeñas y medianas empresas que se asesoren, busquen a los entes gubernamentales. El Ministerio de Salud tiene una oficina de asuntos psicosociales. También es hasta dónde quiero comprometerme.

− Una empresa que maneje bien su negocio se preocupa de la salud mental de sus trabajadores. ¿Qué piensa?

− Si yo no estoy bien, no puedo rendir en mi trabajo ni ser productivo. Si yo, como empresa, no le doy a mis colaboradores la oportunidad de expresarse, ¿cómo voy a hacer que se sientan felices?

En el foro sobre salud mental empresarial también participó la especialista del Ministerio de Trabajo Nury Sánchez Aragonés. (Marvin Caravaca)

− Una empresa seria, no importa su tamaño, se preocupa de la salud mental. ¿Es así?

− Totalmente. Si ustedes quieren que sus empresas crezcan, que sean productivas y eficientes, vuelvan sus ojos primero a sus colaboradores, pregúnteles cómo se sienten y si están felices. Es un tema mucho de cultura y liderazgo. A veces tenemos líderes que no nos siembran la semilla. En Kimberly+Clark hemos visto el cuidado de los líderes. El carrying, que literalmente tiene un líder, llaman al médico no para ver el diagnóstico, sino para ver en qué colaboran. Esto hace que el colaborador se sienta respetado, validado y valorado.

“Tenemos una campaña que se llama ‘¿Estás bien?’ Nace porque ocupamos ver a la gente a los ojos, no hacerlo de manera automatizada. Me detengo, veo algo en esa persona, y le pregunto: ¿estás bien? Esto es algo que no podemos perder”.

− ¿Se están enamorando otras empresas de esto que ustedes están haciendo, aquí en Costa Rica?

− Algunas compañías, haciendo networking, se nos han acercado. Yo les digo: coméntenlos, necesitamos que nos apoyemos entre todos. No es Kimberly-Clark, son todas las empresas de este planeta. Si usted tiene solamente un ser humano en su empresa, tiene que preocuparse de su estado físico y mental. Usted puede estar en una compañía que tal vez no tenga todos los beneficios del mundo o el mejor salario, pero si a usted lo hacen sentir querido, respetado y valorado usted seguirá en esa compañía.