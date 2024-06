¿Qué opciones tienen los menores en espera de cirugía cardíaca en Hospital Nacional de Niños?

Decenas de niños con malformaciones congénitas en su corazón o enfermedades cardíacas graves urgen de una cirugía, pero el Hospital Nacional de Niños (HNN) no está en capacidad de atenderlos a todos. El centro pediátrico solo cuenta con dos cirujanos cardíacos y tres anestesiólogos, por lo que evalúan dos opciones para que los pacientes sean intervenidos en el extranjero, específicamente en España.

Jaime Lazo Behm, especialista en Neonatología y subdirector del HNN, expuso este jueves la situación ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El especialista afirmó que en este momento hay 95 menores en lista de espera para diferentes procedimientos cardíacos, esta grupo se redujo de 150 que había anteriormente.

Hay pacientes a quienes el centro médico no les puede dar la operación con la urgencia requerida, no porque no se tengan profesionales capacitados sino porque no se tiene la cantidad suficiente.

“Todos los años nacen unos 550 niños con cardiopatías congénitas. La mitad de ellos van a requerir una cirugía, de ellos un 30% la requieren de urgencia. Durante sus primeros días de vida deben ser intervenidos y esto desplaza a quienes están en lista de espera”, especificó Lazo.

Enviar a los menores con mayor necesidad a Estados Unidos resulta más caro que hacerlo a España. Se manejan dos opciones con el país europeo. Una es con el Hospital de Vall d’Hebron. El precio promedio es de 35.000 euros por paciente, una tarifa fija, independientemente de los días de estancia hospitalaria, de complicaciones y de la necesidad de otras terapias.

La otra opción es el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, con un precio de 37.000 por procedimiento, pero el costo podría variar según la evolución del paciente y sus complicaciones.

Los menores en lista de espera pueden superar su periodo ventana (el momento ideal en el que pueden ser operados) y podría “vencerse” el tiempo de la cirugía. Otros, desgraciadamente morirán. A esto se suman 25 pacientes que ya fueron intervenidos en Barcelona.

De estos menores, hay 20 que esperan una técnica específica llamada cirugía de Fontan, un procedimiento a corazón abierto que se hace en menores que nacieron con un solo ventrículo en el corazón o que tienen otros problemas ventriculares. En ellos, la sangre con alto contenido de oxígeno y la sangre con bajo contenido de oxígeno se mezclan y no circulan correctamente. Para corregirlo, se conecta la llamada vena cava inferior con las arterias pulmonares.

“La lista de espera se redujo de 35 en 2023 a 20. (...) La cirugía de Fontan es una cirugía paliativa. Permite vivir más a las personas con una patología compleja pero no restaura por completo el corazón porque solo funciona un ventrículo”, explicó Lazo.

El especialista manifestó que el HNN había dicho estar en capacidad de hacer seis cirugías de Fontan al año, pero que ya llevan siete y el año apenas va por la mitad.

Sin embargo, el 80% de los niños en lista de espera tienen otras patologías que necesitan otro tipo de soluciones. La tetralogía de Fallot (defecto congénito que produce cuatro problemas cardíacos), canal auriculoventricular (orificio grande en el tabique), o dilatación de aorta, entre otras. Sin embargo, reconoció que la cirugía de Fontan es más compleja.

Para priorizar la lista de espera se cuenta con un puntaje que contempla la edad ideal a la que se debe hacer la cirugía, la severidad de los síntomas, si está con un tratamiento médico, el estado general de salud, el peso, la saturación de oxígeno. Según el puntaje se determina cuán urgente es. Si se tiene 60 puntos o más, la urgencia es mayor.

Por año, las condiciones del HNN permiten hacer 200 procedimientos a unos 145 pacientes, esto es así porque algunas cirugías requieren de procedimientos previos o complementarios.

En busca de otras soluciones

Las complejidades de las cirugías del corazón y la poca cantidad de especialistas son factores que complican atender listas de espera de cirugía cardíaca en el Hospital Nacional de Niños. (Tomada de CorAll Family)

Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja, aclaró que la solución no corresponde a acuerdos que puedan tomarse en Junta Directiva, pues son de alcance de la Gerencia Médica. Sin embargo, agradeció la exposición, pues enfatizó que es necesario conocer el panorama.

La presidenta ejecutiva indicó que también se exploran otras opciones. Ella manifestó que tuvo contacto con Javier Brenes González, cirujano costarricense que renunció al HNN a inicios del 2020 porque fue contratado por el Medical City Children’s Hospital, en Dallas, Texas. Brenes estaría dispuesto a venir una o dos veces al año.

Además, estableció contactos con una fundación en Barcelona que quiere colaborar con la situación.

Esquivel aseguró que pedirá a la Gerencia Médica darle altísima prioridad a este tema.