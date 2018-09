– Ya hay procesos encaminados en el Ministerio Público. Yo sería muy aventurado a mis 12 días comenzar a sentar responsabilidades, especialmente en un proceso encaminado. Lo mejor es no opinar. Ahí que cada palo aguante su vela. Pero en paralelo, y no dependiendo de ese resultado, nosotros no debemos distraernos en la tarea que debemos hacer, que es modernizar el esquema de aprovisionamiento de nuestra unidad de compras. Es un presupuesto muy grande (casi $320 millones). No hemos encontrado evidencia de un mal manejo de fondos. Lo que hemos encontrado hasta el momento es lo que ustedes ya han reportado: procesos que van encaminados a crear esa sensación de que si yo entrego tarde no hay consecuencias…