"A pesar de que sabemos que ocupamos que la sociedad avance y se retomen actividades económicas, hay un riesgo inminente de que existan casos simultáneos y que perdamos el estatus de no transmisión comunitaria, así es que yo solicito a la población que sigamos esa disciplina de cumplir con las reglas de oro: Si alguien está enfermo no tiene que salir a ningún lado, si van a salir solamente los que no tengan factores de riesgo, si alguien con factores tiene que salir por fuerza mayor, protegerse adecuadamente, aplicar el distanciamiento social en burbujas sociales.