Municipalidad de Montes de Oca insta a comercios a permitir ingreso solo a clientes vacunados

La Municipalidad de Montes de Oca instó a los comercios de su cantón a solicitar el carné o certificado de vacunación contra covid-19 como requisito de ingreso a sus clientes, con el fin de minimizar el riesgo de contagio en momentos en que el país sufre una cuarta ola de propagación del virus.

El alcalde Marcel Soler confirmó este lunes a La Nación que la invitación será abierta para todos los patentados y que el ayuntamiento les dará acompañamiento y asesoría si enfrentan dificultades o alegatos de usuarios por la aplicación de la medida.

“Las acciones actuales parecen no dar frutos. Se debe dejar de ser permisivos con las personas no vacunadas que están presionando al sistema a la saturación de hospitales y arriesgando la atención de emergencias.

“Este panorama perjudica doblemente, no solo al sistema de salud, sino que, a su vez a la economía y vemos una afectación directa sobre muchas familias que dependen de la visita presencial de personas a sus locales comerciales para sostener las ventas”, manifestó el jerarca municipal.

Soler argumentó que para él no es discriminatorio aplicar este requisito de ingreso porque en este momento las personas no vacunadas afectan a la sociedad. “Si usted está afectando a la sociedad económicamente y sanitariamente, usted tiene una responsabilidad que asumir, y no se vale que toda la sociedad pague porque unos pocos no quieran hacerlo”, expresó.

Además, destacó que esto no quiere decir que los negocios puedan bajar la guardia con otras medidas como el uso obligatorio de mascarilla y las limitaciones de aforo, ya que estas ayudan a generar un ambiente seguro tanto para empleados como para clientes.

