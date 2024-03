Médicos especialistas se retiran de mesa de diálogo con CCSS y mantienen protesta para abril

El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) decidió retirarse de la mesa de diálogo con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al no lograr su objetivo de entablar conversaciones directas con la Junta Directiva, en busca de acuerdo que impida que los profesionales dejen de laborar horas extra a partir del 1.° de abril.

De acuerdo con información confirmada por la CCSS a La Nación, para este miércoles 27 de marzo está programada una tercera reunión de trabajo a partir de las 9 a. m., en la que se abordará uno de los puntos cruciales para resolver esta pugna: el salario definitivo de los médicos especialistas.

Sin embargo, en una carta dirigida a la Junta Directiva, el sindicato informó de que “se retira a la reflexión de la Semana Santa con la desazón del insuficiente actuar de la Junta Directiva en aras de la resolución de este conflicto”.

En la misiva, advirtieron de que no se presentarán a la reunión con las gerencias, pues solo tomarán decisiones con la Junta Directiva de la entidad.

“No nos sorprende la desidia mostrada, que es la misma evidenciada en el insuficiente actuar para la apropiada atención de listas de espera, portafolio de inversión y saturación de servicios de emergencias”, indica el documento, firmado por María Victoria Cadavid Restrepo, secretaria de la Junta del Siname.

El sindicato enfatizó que conversará “única y exclusivamente” con la Junta Directiva de la CCSS. También confirmó, ante consulta de este diario, que solo tres hospitales no se sumarán a la protesta: el Nacional de Geriatría, Nacional de Niños y Nacional de las Mujeres.

Según informó la oficina de prensa de la Caja ante consulta de La Nación, las autoridades de la institución mantienen abierta la mesa de negociación tanto con el Siname como con la Unión Médica Nacional. Mientras tanto, la Junta Directiva de la entidad está en sesión permanente para revisar las propuestas que se alcancen e instruir lo que corresponda.

“La Junta fue clara en su llamado a que sea el diálogo el camino que prevalezca y exhortó para que se valore el movimiento convocado. La institución, en un marco de responsabilidad y sostenibilidad, buscará alcanzar acuerdos que beneficien a todas las partes; principalmente, que los usuarios no se vean afectados”, declaró.

Los servicios de Emergencias son los primeros que se verán afectados de mantenerse la medida de presión de los especialistas de no trabajar horas extras a partir del lunes 1.° de abril. Se trata de servicios que ya están colapsados. (Albert Marín.)

Desde hace ocho meses, los médicos especialistas han solicitado a las autoridades de la CCSS resolver temas salariales y condiciones de trabajo en los hospitales para frenar la renuncia de decenas de estos profesionales.

Datos del Siname indican que unos 242 médicos especialistas han renunciado a la CCSS. Por su parte, la Unión Médica Nacional informó, a inicios de año, de que alrededor de un centenar de estos trabajadores pidieron permiso sin goce de salario para probar suerte en la consulta privada. Más de la mitad, no regresa a la CCSS.

Este martes, La Nación reveló los resultados de un sondeo realizado por la CCSS y el Siname. Uno de los datos más relevantes indica que al menos 473 profesionales no se visualizan trabajando en esa institución dentro de cinco años. Otros 349 no fueron tan contundentes, pero, alertaron que quizás podrían estar laborando.

Las partes

En una carta abierta dirigida este martes 26 de marzo al máximo órgano de decisión de la Caja, el presidente del Siname, Mario Alberto Quesada Arce, calificó a los miembros de esa Junta de “impávidos e indolentes” ante la afectación inminente de los servicios de salud. Quesada los responsabilizó por lo que suceda a partir del lunes.

La organización afirma que las medidas pueden escalar aún más a partir del 1.° de mayo si las autoridades de la CCSS no resuelven sus peticiones.

Por su parte, la gerenta general de la Caja, Vilma Campos Gómez, recordó al Siname en una carta enviada este 25 de marzo, que los temas en discusión son:

Salario global definitivo (en proceso con prioridad)

Revisión de salario compuesto de los médicos especialistas

Vacaciones (pendiente en mesas de trabajo)

Médicos residentes y contrato de retribución social (pendiente en mesas de trabajo)

Temas laborales (pendiente en mesas de trabajo)

Campos lo especificó así porque, según dijo, el sindicato trajo a colación al encuentro sostenido este lunes otros asuntos que calificó como “una lista interminable de solicitudes”. La gerenta señaló que estos otros temas, que no precisó, no eran considerados críticos para el llamado a la no realización de tiempo extraordinario.

“Se comprende que las solicitudes plasmadas en el documento que hoy (lunes) se recibe son el reflejo de todos los inconvenientes que han venido manifestando los médicos especialistas día a día. Sin embargo, es necesario mapear las prioridades que nos está llevando a la no realización de tiempo extraordinario por los médicos especialistas agremiados a su sindicato”, indicó Campos en el oficio al Siname.

La Nación consultó a la Unión Médica Nacional si también se separa de la mesa de diálogo, pero no ha sido posible obtener una respuesta.