Médicos especialistas: Junta Directiva de CCSS revisa propuestas para poner fin a protesta

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no tomó ningún acuerdo definitivo sobre las cinco propuestas con mejoras salariales y de condiciones laborales que salieron de la mesa de diálogo entre el equipo gerencial y el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname).

Según informó la CCSS, el máximo órgano de decisión institucional acordó, en sesión extraordinaria realizada la noche de este lunes, hacer una revisión técnica y legal de las propuestas para garantizar que estén acorde a la capacidad financiera y a derecho con la normativa nacional sobre empleo público. El análisis continuará en la sesión del jueves 4 de abril, después de lo cual se tomará una decisión.

La presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, dijo que la intención es avanzar hacia una solución razonable, proporcionada y congruente con las peticiones que el Siname realizó. La decisión fundamental de la sesión de este lunes, agregó, es pedir los criterios técnicos y legales necesarios.

Las propuestas que analizó la Junta Directiva salieron de una reunión sostenida entre el equipo gerencial de la Caja y representantes del Siname, la tarde de este lunes, y luego de una semana sin negociar.

Este sindicato fue el que convocó a no trabajar horas extra a los especialistas. Siname confirmó la noche de este lunes que mientras no se logre un acuerdo definitivo y satisfactorio, se mantiene la decisión de no trabajar horas extra en los hospitales públicos. La CCSS tiene en planilla a 3.906 especialistas.

El equipo gerencial de la CCSS y representantes del Siname, reiniciaron conversaciones la tarde de este lunes, dos horas antes de que se concretara la protesta sindical de no laborar horas extra a partir de este 1 de abril. (Cortesía )

En un comunicado de prensa, la Junta Directiva de la CCSS reconoce que la situación con los especialistas es prioridad y que la institución debe construir en el corto, mediano y largo plazo una visión de retención de talento humano moderna y competitiva.

Las cinco propuestas se mantienen a nivel confidencial hasta que se determine su legalidad y viabilidad. La institución las dará a conocer a su debido tiempo. La mesa de diálogo se mantiene, dijo la CCSS.

La Junta acordó además hacer un llamado a los médicos especialistas y al Siname para que se retomen las guardias y disponibilidades mientras el diálogo esté abierto; esto con el objetivo de evitar afectar a los pacientes.

La red de servicios de la CCSS mantiene activos los planes de contingencia en todo el país para garantizar la atención de emergencias en la medida de lo posible y otras necesidades que requieran de la presencia de médicos especialistas.

La Nación solicitó tanto al Siname como a la CCSS los datos sobre el impacto inicial de la protesta en los servicios de salud, pero al cierre de esta nota, a las 9:20 p. m. de este lunes, no se había recibido esa información.

Como parte del plan de contingencia y luego de la declaratoria de emergencia institucional por la protesta de los médicos especialistas, la CCSS contratará los servicios de salud de cinco empresas privadas para enfrentar las posibles consecuencias del movimiento.

Según aparece publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), las empresas contratadas darán servicio de atención de emergencias calificadas médico-quirúrgicas y procedimientos médicos especializados en Radiología.

La Junta Directiva de la Caja declaró estado de emergencia institucional el 22 de marzo, con el fin de preparar a sus hospitales ante las consecuencias de no contar con las horas extra de médicos especialistas.