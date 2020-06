“A mí me aplicaron la hidroxicloroquina dos veces, pero no me ayudó y eso lo debatió uno de los doctores. A mí me veían de la central de Cendeisss (Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social) y de la clínica de San Pablo, y algunos doctores difirieron porque no querían que me aplicaran a mí nuevamente el tratamiento. Yo creo que ese tratamiento no ayuda, más que ayudar más bien genera más condiciones adversas”, expresó.