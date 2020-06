“Este plan vamos aplicarlo de una forma muy rigurosa, la idea es que de verdad el que no se alínea no va a poder operar, estamos defendiendo y protegiendo de forma categórica la salud de la población y tomando en cuenta ese riesgo incrementado en ese sector de la población, ya indicamos, el empresario que no logre alinearse y cumplir con estos requerimientos no podrá operar en el país, es parte de esa responsabilidad social y sanitaria con el resto del país. ”, advirtió.