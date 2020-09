“Una experiencia que me marcó y me hizo proponerme mejorar las áreas verdes fue cuando a José Daniel, mi único hijo, lo operaron por apendicitis. Mientras esperaba que el procedimiento terminara, me percaté que en el parque frente a sala de operaciones era necesario poner algún elemento bonito, que hiciera que los pacientes, acompañantes y funcionarios no perdieran la esperanza.