“Me agrada madrugar, comer bien. No me gustan las frituras. Me tomo los 18 medicamentos que me tocan todos los días. Nadie va a cuidarme si yo no me cuido. Tengo problemas, como todos, pero no me puedo dejar llevar por eso, porque me hace daño", aseguró la mujer vecina de Milano de Pocora, en Limón.