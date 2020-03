“Van a aumentar las cifras aquí y en todo el mundo. Es un virus muy transmisible. Mi mensaje es: de verdad actuemos como nunca antes, es un reto histórico que tenemos como país de distanciarnos, de quedarnos en la casa, de lavarnos las manos, de no visitar a nuestrros adultos mayores, de no saludarnos de mano, de abrazo o de beso; de no estornudar o toser al aire libre, desifectando las superficies... porque los números van a subir, va a haber más pacientes graves, más fallecidos..." expresó Salas.