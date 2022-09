Gerente Médico de CCSS evade decir si apoya o no la vacunación obligatoria contra la covid-19

Randall Álvarez asumió la Gerencia Médica de la CCSS en el 2021. Antes de ejercer ese cargo era el director del Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.

Randall Álvarez, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), evade responder si respalda o no la vacunación obligatoria contra la covid–19 para funcionarios públicos y niños, una medida tomada por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) para combatir la pandemia.

En una entrevista realizada días atrás, el jerarca evitó responder de manera directa si apoya o no la decisión y si debe mantenerse o cambiarse. La evasiva se da en un momento que la CNVE está bajo la lupa, pues el presidente de la República, Rodrigo Chaves, insinuó aparentes irregularidades en la compra de vacunas y alegó supuestos nombramientos vencidos en ese órgano.

Luego de esas manifestaciones, la CCSS cambió a sus representantes en la Comisión. Los nuevos representantes son Ana Lorena Madrigal Vargas, del departamento de Salud del Niño y Adolescente; Jorge Chaverri Murillo, de Infectología; y Jeffrey Jacobo, de Farmacoterapia. Álvarez dijo que tampoco se les consultó a esas personas si apoyan o no la obligatoriedad.

– ¿Cómo se decidieron los nuevos miembros de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología?

– Hay que tomar en cuenta que, por ley, tienen que venir de ciertos perfiles. Uno es un representante de Farmacoepidemiología, otro es un representante del departamento de Salud del Niño, la Niña y del Adolescente y otro que es un representante del departamento de Infectología. Entonces, lo que se procedió fue que, a través de las Direcciones, se solicitó una nómina.

– El reglamento de la Ley Nacional de Vacunación no establece un mecanismo específico de selección, solo indica los departamentos que deben ser representados ¿Correcto?

– Por lo menos a nivel reglamentario no está claro el proceso, aunque sí define quiénes deben participar.

– ¿Qué es lo que se ha acostumbrado en la Caja Costarricense de Seguro Social para la selección? ¿Lo seleccionaba la Gerencia Médica o quién?

– La Gerencia Médica es la que, por competencia, es la que ha manejado este tipo de procesos.

– ¿Con una terna o con la recomendación que envía cada Dirección?

– No me atrevería a decir cómo hacían la selección los anteriores gerentes, solo puedo hablar de lo que se está haciendo en este momento.

– ¿Ustedes pueden garantizar que los nuevos representantes de la CCSS en la Comisión van a actuar apegados a criterios científicos? Se lo pregunto porque para nadie es un secreto que se ha politizado la Comisión.

– Hay absoluta confianza en los profesionales que se están proponiendo para que puedan desarrollar su función apegados a la ciencia y la técnica. Dicho sea de paso, los atestados de ellos los respaldan.

– ¿Usted fue quien evaluó a los nuevos miembros o la decisión fue consultada con don Álvaro Ramos, presidente ejecutivo de la CCSS?

– A ver... Sí se hizo, como le digo, a través de las Direcciones se presentaron las nóminas, se hizo la evaluación de atestados y por ser, como lo dijo el doctor Ramos, una decisión extremadamente sensible se presentó a Gerencia General y a la Presidencia Ejecutiva.

– ¿Usted seleccionó unas personas y él lo ratificó o cómo fue?

– Fue una decisión de consenso.

– ¿A los nuevos representantes de la CCSS se les preguntó cuál es su posición con respecto a la vacunación obligatoria contra la covid–19 para ciertos grupos de población?

– Por lo menos de parte de esta Gerencia no.

. ¿Usted conoce la posición de ellos con respecto a ese tema?

– Obviamente no. Diay... No. No tengo la información, no se los he preguntado.

– ¿No consideró importante preguntarlo, en especial por el momento que se vive y porque la misma Caja ha destacado la importancia de la vacunación para reactivar algunos servicios médicos?

– Como institución creemos en la vacunación, indudablemente. Una cosa es creer en la vacunación y el impacto que genera y otro asunto es una posición sobre la obligatoriedad o no.

– Si la CCSS cree en la vacunación ¿Por qué no preguntarle a sus representantes ante la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología su posición sobre la vacunación obligatoria para algunos grupos?

– Eso es una decisión de un ente colegiado. Recordemos que nosotros, como institución, no somos los que definimos las políticas en cuanto a vacunación, sino es la Comisión.

– ¿Y cuál es su posición sobre la obligatoriedad de la vacuna contra la covid–19 para algunos tipos de población?

– Como institución, como funcionario y como científico creo en la vacunación.

– Pero le estoy preguntando su posición, como gerente médico de la CCSS, con respecto a la vacunación obligatoria...

– Reitero, creemos en la vacunación y que la vacunación genera un impacto positivo, tal cual se ha venido demostrando.

– No le estoy preguntando si usted cree en la vacunación o no, eso lo asumo. Le estoy preguntando si usted, como gerente médico de la CCSS, está de acuerdo o no con la vacunación obligatoria en los parámetros que fue aprobada...

– Nosotros seguiremos siendo respetuosos de todas las decisiones que los entes técnicos o los entes que correspondan establezcan en esta materia. No está, como reitero, en la Caja Costarricense de Seguro Social la decisión de si es o no es obligatorio a equis o ye grupo. Hay una Comisión, que por ley le corresponde definirlo y obviamente acataremos las disposiciones y las operativizaremos.

– En vista del estilo de su respuesta, le voy a cambiar la pregunta, no si usted está de acuerdo o no con la obligatoriedad de la vacuna contra la covid–19 ¿Usted considera que la Comisión tomó una decisión correcta al fijar la vacunación obligatoria para ciertos grupos?

– No estoy comprendiendo la pregunta, perdón.

– La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología estableció la obligatoriedad para funcionarios de salud y funcionarios públicos, entre otros ¿Considera que fue una decisión bien tomada?

– Diay... Fue una decisión que se tomó en una coyuntura, en un momento, donde teníamos algunas situaciones diferentes a las que tenemos el día de hoy. Las decisiones, a veces, en retrospectiva, es muy fácil criticarlas o no. Sin embargo, en ese momento, fue una decisión que científicos, representantes de las diferentes instituciones, tomaron y nosotros como Caja lo que nos corresponde es operativizarla.

– ¿Usted cree que se deba mantener la obligatoriedad?

– Indudablemente la vacunación salva vidas; indudablemente la vacunación, en este caso contra la covid–19, evita complicaciones; indudablemente la vacunación ha generado un impacto positivo en el control de la pandemia y, por lo tanto, se ha reiterado y por eso mantenemos las campañas de vacunación abiertas para que las personas se apliquen su dosis.

– Mi pregunta es si está de acuerdo o no con mantener la obligatoriedad, no si considera importantes las vacunas ¿Considera que debe mantenerse la obligatoriedad?

– La vacunación, como tal, es un derecho y aparte de eso en algunos grupos debe ser un deber, para covid–19 o para otras enfermedades. Cada situación debe ser analizada a la luz de la técnica y de la ciencia.