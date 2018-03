"No se pueden referir a mal praxis porque el procedimiento no se hizo. La mala práctica médica está relacionada con un procedimiento que se realiza. Y eso no pasó aquí. El concepto de mala práctica no aplica para estos casos donde una persona se muere esperando por atención. Lo que sí aplica es la irracionalidad o la desproporción en esa espera", afirmó la especialista este martes.