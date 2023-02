Fiscalía investiga a director de Hospital México por trasplante de hígado a gerente de CCSS

La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó, este viernes, a través de un correo electrónico, que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga al director del Hospital México, Douglas Montero Chacón, por el presunto delito de tráfico de influencias.

La pesquisa se abrió, el 31 de enero, luego de una denuncia por el aparente irrespeto de la lista de pacientes en espera de trasplante de hígado, pues el 1.º de noviembre de 2022, en ese centro médico, se realizó el injerto hepático a un gerente de la Caja Costarricense de Seguro Social pese a que ocupaba el quinto puesto en la lista de espera.

La decisión se tomó, según señaló la médica Ana Teresita Barquero Uriarte, representante del Ministerio de Salud en el Comité Técnico Asesor Hepático, sin informar a las autoridades y sin respetar la normativa vigente para ese tipo de procedimientos quirúrgicos.

Las aparentes irregularidades quedaron expuestas en la grabación de una reunión del Comité Técnico Asesor Hepático del 3 de noviembre de 2022. En esa sesión, Barquero indicó que el Ministerio de Salud comunicó al Hospital México la disponibilidad de un hígado y lo asignó al primer paciente en la lista, un hombre de apellido Céspedes.

Grabación revela adelanto de paciente en lista de espera para trasplante

En la investigación, según informó la Fiscalía, también figura María Amalia Matamoros Ramírez, médico especialista del Hospital México.

“Debido a que el caso está en investigación, por ahora, no es posible dar mayores detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, señaló el Ministerio Público.

Salud investiga irrespeto a lista de espera en trasplante de hígado para un gerente de CCSS

No recordaron Copiado!

La tarde del martes 24 de enero, La Nación llamó a Douglas Montero y a María Amalia Matamoros, director médico y cirujana del Hospital México, respectivamente, para consultarles sobre la reunión en la que se denunció la presunta violación a la lista de espera. En principio, ambos respondieron que no recordaban el encuentro virtual.

Al insistir en la pregunta, contestaron que ellos no habían participado en esa reunión. “Yo recuerdo el tema, pero no la reunión, creo que yo no estuve en esa reunión”, declaró Montero. “Yo no estuve ahí, que yo sepa”, indicó Matamoros.

No obstante, al informarles que este diario tiene una copia del video de la reunión, realizado a través de la plataforma Microsoft Teams, ambos rectificaron y aceptaron haber estado en la conversación.

Según el director del centro médico, el Ministerio de Salud realiza una investigación y él ha contestado varios oficios en los que le piden información al respecto.

Al preguntarle si se adelantó al paciente número cinco de la lista por su jerarquía en la Caja, manifestó: “Le voy a ser sincero, yo no recuerdo si yo fui el coordinador de ese trasplante (...) Me va a disculpar, no es mala fe, ni nada de esas cosas, pero no recuerdo si fui yo el que estaba coordinando”.

Matamoros afirmó que las reuniones del Comité no son para discutir presuntos irrespetos o irregularidades en el manejo de la lista de espera de trasplantes hepáticos y negó que haya influido el cargo que ocupaba el paciente.

También, entregó copia de un oficio enviado el 11 de enero al Ministerio de Salud en el que expone que no se cometieron anomalías al designar el hígado al paciente número cinco.

En su escrito hace referencia a cinco artículos de la norma vigente, pero omite referirse al artículo 21, que fija la obligación de pasar por el Comité para aprobar excepciones. Además, expone que los pacientes en las posiciones uno, dos y cuatro estaban “en su casa, sin complicaciones de su enfermedad, haciendo una vida relativamente normal, dentro de lo que cabe”.

Añadió que las condiciones del paciente en la posición cinco eran más delicadas y por eso se procedió a trasplantarlo.

Por último, la Gerencia Médica comunicó, a través de la oficina de prensa de la CCSS, que mantiene una investigación al respecto, pero que no ofrecería detalles por respeto a los pacientes.