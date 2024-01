Filas y largas esperas por agua entre las peripecias de vecinos en Tibás y Goicoechea

La fila se comienza a formar apenas corre en el barrio la noticia de que un camión del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) merodea repartiendo agua potable.

Encontramos una incipiente hilera de vecinos en las inmediaciones de la plaza de Calle Blancos, en Goicoechea, la mañana de este plomizo viernes 26 de enero.

En la fila estaba Joel López quien, como los demás, lamentó los últimos cuatro días en que han estado obligados a no bañarse, ni tomar agua o preparar los alimentos con la que sale del tubo, luego de que un olor y sabor a combustible activó la alerta por contaminación del líquido con algún hidrocarburo.

López se queja porque AyA envía un camión pequeñito que agota su reserva en pocos minutos. “Ayer (jueves para los lectores) llegaron a eso de las 6 p. m. Las personas seguían haciendo fila a las 10 p. m. esperando recoger agua”, comentó.

El joven logró llenar tres bidones plásticos con agua.

Vecinos de Goicoechea y Tibás buscan los cisternas de AyA

La escena se repite desde el jueves, cuando AyA y el Ministerio de Salud confirmaron la contaminación del líquido con un hidrocarburo que todavía no se ha identificado. Se esperan que los resultados de los últimos análisis estén entre la tarde de este viernes y la mañana del sábado.

Comercios de Tibás se quedaron con poco o sin abastecimiento de agua pues los clientes agotan cada provisión de bidones en pocas horas. (JOHN DURAN)

Agua es lo que más se busca ahora en Tibás, Moravia y Goicoechea. También en algunas comunidades de los cantones de San José y Montes de Oca, que se unieron a la lista de sitios afectados.

En el minisúper del cual es propietario Iván Avendaño, agua que entra agua que se acaba, dijo. El comerciante comentó que, usualmente, tienen un inventario semanal de 15 bidones grandes.

Con la emergencia con el agua comenzaron vendiendo 25, que se agotaron en las primeras tres o cuatro horas.

“Metimos 50 y se fueron en dos horas. Ahora estoy esperando un pedido de cien pero en la fábrica me dijeron que tenía que esperar porque los pedidos están muy pegados. Hoy, solo nos quedan tres botellas”, comentó la mañana del viernes.

La contaminación del agua con algún tipo de hidrocarburo tiene a miles de vecinos de Tibás, Moravia, Goicoechea, San José y Montes de Oca rastreando camiones de AyA para llenar baldes con el preciado líquido. Esta foto se tomó en Calle Blancos, Goicoechea, la mañana de este 26 de enero. (JOHN DURAN)

Alejandro Mendoza, empleado del súper Julián y Licores 2, reconoció que ellos han vendido en estos días tres o cuatro veces más de lo que usualmente venden.

Mendoza también admite que la alta demanda redujo la disponibilidad de agua. “El jefe anda buscando quién nos surta”, comentó.

Hasta el cierre de esta nota; a las 4 p.m., se mantenía la recomendación de no tomar agua, y no preparar alimentos, bañarse, incluso dar de beber a las mascotas mientras no salgan los resultados definitivos de varios análisis de laboratorio con los que se pueda confirmar que ya no hay contaminación.

Colaboró la periodista Ángela Ávalos Rodríguez