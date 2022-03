Estos dos sitios en Internet promocionan esteroides anabólicos sin registro sanitario en Costa Rica

La investigación del Ministerio de Salud encontró que, en los productos de las marcas Dark Matter y Vassal Pharmaceuticals, se anuncia el producto Cardarine. Este indica contener la molécula GW501516 o GW1516, para la cual se emitió una alerta sanitaria desde el 2013 por los efectos secundarios evidenciados en estudios en animales; entre ellos, tumores y cáncer. (Ministerio de Salud para LN )

El Ministerio de Salud detectó dos sitios en Internet que promocionan medicamentos sin registro sanitario en Costa Rica; principalmente, esteroides anabólicos. El consumo de estos fármacos sin cumplir con los requisitos de ley, puede ocasionar severos daños a la salud, incluidos diferentes tipos de tumores.

La Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, del Ministerio de Salud, emitió una alerta sanitaria este 29 de marzo, en la que advierte a la población de los sitios Bodybuilding CR y Anabolic Pharma C.R., los cuales fueron descubiertos en un control de mercado.

En el primer caso, se detectó la existencia de perfiles en las redes sociales Facebook e Instagram denominados Bodybuilding CR y una página web con el mismo nombre, disponible en: https://bodybuilding.cr/, informó Salud en un boletín de prensa.

“Se verificó que la mayoría de los medicamentos publicados no cuenta con registro sanitario en Costa Rica e incluyen varias marcas o nombres comerciales, como por ejemplo Omega Lab, Live Well, Vassal Pharmaceuticals, Medical Pharma, Eminence Labs, British Dispensary y Dark Matter, entre otras.

“Tales medicamentos contienen esteroides anabólicos, los cuales son sustancias sintéticas elaboradas a partir de hormonas sexuales masculinas para promover el crecimiento músculo esquelético (efectos anabólicos) y el desarrollo de características sexuales masculinas (efectos androgénicos) en hombres y mujeres. Su uso debe ser prescrito y supervisado por un médico ya que se indican para tratar enfermedades relacionadas con trastornos hormonales y pueden ocasionar diversas reacciones adversas”, advierte el Ministerio de Salud.

En esa investigación, se identificaron productos de laboratorios farmacéuticos conocidos y con registro sanitario en Costa Rica, los cuales, sin embargo, no proceden de la cadena legal de comercialización. Esos productos son Nebido de Bayer, Chemico de Gutis y el psicotrópico Terfamex de Medix, que son de venta exclusiva en farmacias bajo receta médica, advirtió Salud.

Además, la investigación arrojó que en los productos de las marcas Dark Matter y Vassal Pharmaceuticals se anuncia el producto Cardarine. Este indica contener la molécula GW501516 o GW1516, para la cual se emitió una alerta sanitaria desde el 2013 por los efectos secundarios evidenciados en estudios en animales, entre ellos, la generación de tumores y cáncer. Por esta razón, su comercialización nunca fue autorizada en Costa Rica.

En una visita de inspección realizada por un equipo del Ministerio de Salud de Costa Rica a Panamá, en coordinación con su similar en ese país, al establecimiento Live Well Pharmaceutical se descubrió que el mismo carece de licencia de operación desde el año 2017 y aún así se encontraba funcionando. Esto obligó a emitir sanciones.

Por su parte, en el sitio Anabolic Pharma C.R. el Ministerio de Salud también detectó la venta de medicamentos anabólicos sin registro sanitario en Costa Rica. Esos incluyen la marca Gen Pharma; uno de los productos, el Gen Pharma Clen 40, no contiene el principio activo que declara en su etiquetado según análisis realizados.

“Los productos que no cuentan con registro sanitario implican un riesgo a la salud pública debido a que no han sido evaluados para determinar que sean aptos para su uso o consumo, por lo que no se puede garantizar su seguridad, calidad y eficacia. Además, no se tiene certeza de su verdadero origen ni de las condiciones bajo las cuales han sido fabricados, almacenados, transportados y manipulados”, advierte Salud.

A la población se le recomienda lo siguiente: