“En octubre terminé una relación de pareja de varios años y debí ir al psiquiatra porque estaba con un severo desgaste. Al cabo de dos horas, la doctora me dijo que no podía trabajar. Las cosas se habían deteriorado y desarrollé un trastorno de ansiedad porque usted ama su trabajo y no quiere que se le mueran los pacientes a su cargo. Este es el reto más grande que me ha tocado”, expresó el profesional de 34 años.