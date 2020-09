"Y hay un número, que tal vez la gente ve que va subiendo pero no le importa y es el de los casos diarios, que cada día son más. Aquí hay un tema muy interesante: el rango de edades de quienes se enferman en estos momentos incluye a muchos entre 20, 30 o 40 años. Eso no quiere decir que ellos no puedan enfermar a algún familiar que tenga factores de riesgo: a los abuelitos, abuelitas, o que ellos mismos tengan factores de riesgo y no lo sepan. Son personas que no podrán trabajar, que van a tener que estar en cuarentena y se están exponiendo, y que pueden fallecer en cualquier momento.